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Лайфхак для украинцев: как общаться в новой стране без знания языка

Лилиана Григорак
29 апреля, 17:00
Подпишитесь на чат-бот "Розмовник U-гайд" со шпаргалками на 12 языках, чтобы не ощущать языковой барьер в магазине, больнице или государственных учреждениях

Лайфхак для украинцев: как общаться в новой стране без знания языка / Фото: Pexels

Тысячи украинцев временно переехали за границу из-за агрессии РФ. Незнание языка новой страны им усложнило процесс адаптации: получение статуса временной защиты, финансовой выплаты и поиска работы. Бюро переводов MK:translations отреагировало на проблему, создав чат-бот "Розмовник U-гайд" со шпаргалкой важнейших словосочетаний и слов для общения в новой стране. Информация на 12 языках мира: английском, польском, испанском, итальянском, румынском, португальском и других.

Использование чат-бота "Розмовник U-гайд" бесплатное. Достаточно нажать на старт, ввести номер телефона и выбрать язык в чат-боте, чтобы получить шпаргалки.

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Дети и взрослые получают шпаргалки с разными темами, учитывая возрастную категорию и адаптацию в социуме.

Темы для взрослых:

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  • Поход в аптеку и описание симптомов.
  • Аптечка первой помощи.
  • Государственные учреждения.
  • Поход в супермаркет за продуктами.
  • Ориентация на местность.
  • Продажа квартиры.
  • Как добраться в другой город.
  • Автомобильная тема.

Темы для детей:

  • Поход в аптеку и описание симптом.
  • Первый день в школе.
  • Список школьных уроков.
  • Первый день в саду.
  • Ориентация на местность.
  • Поход в супермаркет и список продуктов.

Мы также рассказывали, как получить бесплатную юридическую помощь – чат-бот Law Army of Ukraine.