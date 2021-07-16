Екопарки з лавандою чекають на відвідувачів на Київщині, Львівщині та біля Чернівців! Але варто поспішити, бо сезон цвітіння рослин не вічний

Український Прованс: де у нас можна знайти лавандові поля

Не потрібно їхати до Франції, щоб провести фотосесію в лавандовому полі. Бо цю рослину вирощують в Україні в комерційних парках. У матеріалі від Life Сьогодні ми розповімо, де знайти лавандові поля неймовірної краси. Якщо ви фотолюбитель, то вам сподобається, адже сезон цвітіння лаванди у згаданих парках замінить звичні студії! Дізнайтеся також, як проєкт #ПокажітьНас і бренд Dove змінюють індустрію реклами та відношення до фото.

Лавандовий парк "Порадів" на Київщині

Як щодо 35 тис. кущів лаванди, які доповнять будь-яке фото та стануть найкращою локацією для пікніка? Їх знайдете в "Порадові", що під Києвом. Але не фотосесіями єдиними, там пропонують ще відвідати оглядовий майданчик, навіси для відпочинку в тіні, крамниці з лавандовою продукцією та кафе. Сезон парку триватиме від 30 червня до 28 липня, тож не проґавте можливість потрапити у лавандову казку.

Лавандовий парк "Порадів" / Фото: Instagram: poradiv.park

Де: в с. Порадівка, що в Київській області.

Яка ціна: 300 гривень за квиток.

"Казкові поля" на Львівщині

Це поле здивує не лише лавандою, а й іншими квітами, які там цвітуть. Бо висаджено понад 26 тисяч рослин. І там знаходиться найбільше поле гортензій в Україні. Тож фотосесії для гостей парку – традиція! До речі, їх влаштовують з 5:00 до 10:00 ранку (в закритий для відвідування час), щоб кадри вийшли вдалі, а люди на фоні були відсутні. В "Казкових полях" ще знайдете кафе, дитячий майданчик, сувенірну, ставок з лебедями, місце для проведення концертів та садовий центр. Парк працює з червня по вересень.

Лавандове поле

Де: село Стрілки, вул. Галицька, 169 (35 км від центру Львова).

Яка ціна: квиток від 30 до 100 гривень, а запланувати фотосесію з 5:00 до 10:00 – від 400 до 900 гривень.

"Долина тюльпанів" біля Чернівців

Місце популярне своїм різноманіттям! Бо весною туристи відвідують його через сотні різнокольорових тюльпанів, а козир літом – лавандове поле. І туристичне місце вже звикли назвати не лише українським Провансом, а й Голландією.

Де є лаванда в Україні / Фото: facebook.com/olawanderfarm

Де: в с. Магала, 10 км від Чернівців.

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Яка ціна: вхід з 5:00 до 9:00 ранку – 150 гривень, а після 9:00 – 100 гривень.

"Добропарк" на Київщині

Найпопулярніше квіткове місце неподалік Києва – "Добропарк". Бо там знайдете не лише тюльпани, крокуси, півонії, а й багато інших квітів, які розмістилися на території понад 300 га. І не без лаванди, звісно. Її сезон триватиме до 30 липня, тож встигніть запланувати фотосесію. В "Добропарку" також знайдете розваги для малечі (батути, атракціони) та фудкорти.

Парк "Добропарк" / Фото: facebook.com/dobropark.ua

Де: в с. Мотижин Макарівського району (Житомирська траса, 29 км).

Яка ціна: квитки від 80 до 300 гривень, дитячі розваги від 50 до 150 гривень, а щоб запланувати фотосесію в неробочий час парку для 1 фотографа та моделі – 1 тис. гривень (за 1 годину).

oLawander на Київщині

Екопарк oLawander – це не лише про квіти! Там вирощують органічну полуницю, ожину та лаванду. Але, звісно, найпопулярнішою послугою залишаються фотосесії в лавандовий сезон. Бо любителі фотографуватися з'їжджаються з усієї Київщини в парк, щоб зробити інстаграмне фото. Навіть сама Катя Осадча відвідала згаданий екопарк!

Лавандове поле / Фото: facebook.com/Lavanda.UA

Яка ціна: квиток для входу – 250 гривень, а бронь лавандового поля для персональної фотосесії з 18:00 до 22:00 – 1100 гривень за 1 годину.

Де: в смт. Димер Вишгородського району Київської області.

Вмикайте сюжет, щоб відчути атмосферу та побачити плантації лаванди неподалік Вінниці.

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