Экопарки с лавандой ждут посетителей на Киевщине, Львовщине и возле Черновцов! Но стоит поспешить, ведь их сезон цветения невечный

Украинский Прованс: где у нас можно найти лавандовые поля

Не нужно ехать во Францию, чтобы сделать фотосессию в лавандовом поле. Ведь это растение выращивают в Украине в коммерческих парках. В материале от Life Сегодня мы расскажем, где найти лавандовые поля невероятной красоты. Если вы фотолюбитель, то вам понравится, ибо сезон цветения лаванды в упомянутых парках заменит привычные студии! Узнайте также, как проект #ПокажитеНас и бренд Dove меняют индустрию рекламы и отношение к фото.

Лавандовый парк "Порадов" на Киевщине

Как насчет 35 тыс. кустов лаванды, которые дополнят любое фото и станут лучшей локацией для пикника? Их найдете в "Порадове", под Киевом. Но не фотосессиями единственными, там предлагают еще посетить смотровую площадку, навесы для отдыха, чтобы спрятаться от солнца, магазины с лавандовой продукцией и кафе. Сезон парка будет длиться с 30 июня по 28 июля, поэтому не упустите возможность попасть в лавандовую сказку.

Лавандовый парк "Порадов" / Фото: Instagram: poradiv.park

Где: в с. Порадовка Киевской области.

Цена: 300 гривен за билет.

"Сказочное поле" на Львовщине

Это поле удивит не только лавандой, но и другими цветами, которые там растут. Ведь высажено более 26 тис. растений. И там находится самое большое поле гортензий в Украине. Поэтому фотосессии для гостей парка – традиция! Кстати, их устраивают с 5:00 до 10:00 утра (в закрытое для посещения время), чтобы кадры получились удачные, а люди на фоне отсутствовали. В "Сказочном поле" еще найдете кафе, детскую площадку, сувенирную, пруд с лебедями, место для проведения концертов и садовый центр. Парк работает с июня по сентябрь.

Парк "Сказочное поле" / Фото: Instagram: KazkoviPolya

Где: село Стрелки, ул. Галицкая 169 (35 км от центра Львова).

Цена: билеты от 30 до 100 гривен, а запланировать фотосессию с 5:00 до 10:00 – от 400 до 900 гривен.

"Долина тюльпанов" возле Черновцов

Место популярное своим многообразием! Ведь весной туристы посещают его из-за сотни разноцветных тюльпанов, а козырь летом – лавандовое поле. И туристическое место уже привыкли называть не только украинским Провансом, но и Голландией.

Лавандовое поле в Черновцах / Фото: Instagram: dolyna_tulpaniv

Где: в с. Магала, 10 км от Черновцов.

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Цена: вход с 5:00 до 9:00 утра – 150 гривен, а после 9:00 – 100 гривен.

"Добропарк" на Киевщине

Самое популярное цветочное место под Киевом – "Добропарк". Там найдете не только тюльпаны, крокусы, пионы, а й другие цветы, которые разместили на территории более 300 га. И не без лаванды, конечно. Ее сезон будет длиться до 30 июля, поэтому успейте запланировать фотосессию. В "Добропарку" также найдете развлечения для детей (батуты, аттракционы) и фудкорты.

Парк "Добропарк" / Фото: facebook.com/dobropark.ua

Где: в с. Мотижин Макаровского района (Житомирская трасса, 29 км).

Цена: билеты от 80 до 300 гривен, детские развлечения от 50 до 150 гривен, а чтобы запланировать фотосессию в нерабочее время парка для 1 фотографа и модели – 1 тыс. гривен (за 1 час).

oLawander в Киевской области

Экопарк oLawander – это не только о цветах! Там выращивают органическую клубнику, ежевику и лаванду. Но, конечно, самой популярной услугой остаются фотосессии в лавандовый сезон. Ведь любители фотографироваться съезжаются со всей Киевщины в парк, чтобы сделать инстаграмное фото. Даже сама Катя Осадчая посетила упомянутый экопарк!

Лавандовое поле в Киевской области / Фото: Instagram: oLawander

Цена: билет для входа – 250 гривен, а бронь лавандового поля для персональной фотосессии с 18:00 до 22:00 – 1100 гривен за 1 час.

Где: в пгт. Дымер Вышгородского района Киевской области.

Включайте сюжет, чтобы почувствовать атмосферу и увидеть плантации лаванды недалеко от Винницы.

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