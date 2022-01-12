Латекс, оксамит та стиль хіпі: Saint Laurent показали нову весняну колекцію

Saint Laurent представили новую женскую коллекцию весна 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

2022 рік почався дуже активно для Будинків моди: раніше ми говорили про нову капсулі Balenciaga до китайського Нового року, а сьогодні обговорюємо колекцію Saint Laurent Resort 2022.

Бренд Saint Laurent представив нову сексуальну колекцію, що дозволяє жінкам бути собою: прозорі тканини, яскраве пір'я, топи, що розкреслюють груди, розслаблені шовкові сорочки, бра і мікрошорти. Ентоні Ваккарелло передбачив усе, чого хочуть дівчата у 2022 році.

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Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Сукні з вирізами на спині та талії, стилізовані кольчуги, напіввідкриті комбінезони та зухвалі ботильєни ідеально балансують із чутливими речами, створюючи образ сучасної міської мешканки. На роботу в такому не сходиш, але запам'ятаєшся точно.

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022

За останні кілька сезонів Ваккарелло направив усі свої колишні навички гострого скальпеля, які часто використовуються для найкрихітніших суконь, у свою версію архетипового крою YSL.

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весняну колекцію Resort 2022 / Фото: Vogue

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