Латекс, бархат и стиль хиппи: Saint Laurent показали новую весеннюю коллекцию

Saint Laurent представили новую женскую коллекцию весна 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

2022-й год начался очень активно для Домов моды: ранее мы говорили о новой капсуле Balenciaga к китайскому Новому году, а сегодня обсуждаем коллекцию Saint Laurent Resort 2022.

Бренд Saint Laurent представил новую сексуальную коллекцию, позволяющую женщинам быть собой: прозрачные ткани, яркие перья, подчеркивающие грудь топы, расслабленные шелковые рубашки, бра и микрошорты. Энтони Ваккарелло предугадал все, чего хотят девушки в 2022 году.

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Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Платья с вырезами на спине и талии, стилизованные кольчуги, полуоткрытые комбинезоны и дерзкие ботильены идеально балансируют с чувствительными вещами, создавая образ современной городской жительницы. На работу в таком не сходишь, но запомнишься точно.

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022

За последние несколько сезонов Ваккарелло направил все свои прежние навыки острого скальпеля, часто используемые для самых крошечных платьев, в свою версию архетипического кроя YSL.

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

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