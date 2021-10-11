Як пройшла наймодніша подія року Kyiv Art & Fashion Days

Найяскравіші гості і покази Kyiv Art & Fashion Days / Фото: пресслужба

У Києві завершилася наймодніша подія осені – фестиваль сучасного мистецтва і моди Kyiv Art & Fashion Days. Проект організувала засновниця Тижня моди в Грузії Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi Софія Чконія.

За чотири дні показів, перформансів і презентацій на платформі свої проєкти показали 11 українських і іноземних дизайнерів. Відвідали захід понад 30 гостей з усього світу.

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Першими учасниками фестивалю стали бренди GUDU, ARTEMKLIMCHUK, Lake Studio, BOBKOVA, Situationist, фотографи Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-колектив Fungus, Tomas Auksas, Levchenya та інші представники мистецтва і моди.

Kyiv Art & Fashion Days – масштабний і довгостроковий проєкт, який в перспективі стане платформою, яка об'єднує дизайнерів, представників медіа, художників, культурні інституції не тільки України, а й інших країн. На мій погляд, у таких творчих колаборацій є реальний потенціал формувати нову культурну мову і транслювати цінності України і країн Східної Європи на глобальному рівні. Для цього вже в першому "виданні" проєкту ми запросили представників провідної міжнародної преси, культурних і громадських діячів приїхати до Києва і побачити все своїми очима – коментує Софія Чконія.

Одним з перших, хто представив свою весняно-літню колекцію в рамках Kyiv Art & Fashion Days став бренд GUDU. Дизайнер Лаша Мдінарадзе вперше не приховував обличчя моделей, а підкреслив їх індивідуальність.

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GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба

На саму колекцію вплинула творчість Казимира Малевича: принти і використання петчворк. Ключова тема показу – вулиця з її одночасним хаосом і порядком, сірістю і різноманітністю. Все це представлено вінтажним денімом, з яким бренд працює вперше, практичними силуетами і міксом кольорів та фактур.

Lake Studio показали колекцію під назвою THE CELL, ідеєю якої стала асоціація гармонії, коли клітини тіла людини вібрують на одній частоті з клітинами природи. Головні речі колекції – розслаблені оверсайз-піджаки, костюми зі спідницями-міді, асиметричні топи на одне плече і сукні-бюстьє. Вперше у бренду з'являється твід кремового кольору каннолі з тонкої люрексової нитки.

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Lake Studio SS 2022 / Фото: пресслужба

Колекція була представлена в Київській Майстерні Театрального Мистецтва "Сузір'я". Спеціальним гостем презентації стали Dakh Daughters Band.

Презентація Dakh Daughters Band / Фото: пресслужба

Нова колекція BOBKOVA SS 2022 – про джаз очима молодих, талановитих художників. Вона створена в колаборації з Radio JAZZ і арт-платформою SPILNE. Так, принти для колекції були натхненні джазовими імпровізаціями. Над ними працювала художниця Notuko.

Кольорова гама колекції помітно відрізняється від попередніх великою кількістю кольору: білий, молочний та чорний доповнені великою кількістю яскравих відтінків блакитного, синього, оранжевого і теракотового, а також зеленого, хакі, охри і пісочного.

BOBKOVA SS 2022

До колекції увійшли: брючні костюми з льону в тонку смужку, жакети-сорочки, халати-жакети і сорочки-сукні, сукні-кімоно, сукні-пончо, сукні-комбінації з бавовни, шовку і трикотажу А-образного силуету, комбінезони, джемпери, боді, в'язані сукні і топи.

ARTEMKLIMCHUK показав колекцію під назвою Escape. Як випливає з назви, головною темою стали моменти душевного спокою, коли людина залишається один на один з собою.

ARTEMKLIMCHUK SS 2022

Для оформлення презентації були використані картини художниці Юлії Моховикової.

Серед гостей на заході були помічені: Аліна Паш, Тіна Сизонова, Олімпія Вайтмусташ, Аліна Френдій, Катя Любчик та багато інших.

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