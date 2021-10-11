Как прошло самое модное событие года Kyiv Art & Fashion Days

Самые яркие гости и показы Kyiv Art & Fashion Days / Фото: пресс-служба

В Киеве завершилось самое модное событие осени – фестиваль современного искусства и модыKyiv Art & Fashion Days. Проект организовала основательница Недели моды в Грузии Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония.

За четыре дня показов, перформансов и презентаций на платформе свои проекты показали 11 украинских и иностранных дизайнеров. Посетили мероприятие более 30 гостей со всего мира.

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Первыми участниками фестиваля стали бренды GUDU, ARTEMKLIMCHUK, Lake Studio, BOBKOVA, Situationist, фотографы Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-коллектив Fungus, Tomas Auksas, Levchenya и другие представители искусства и моды.

Kyiv Art & Fashion Days – масштабный и долгосрочный проект, который в перспективе станет платформой, объединяющей дизайнеров, представителей медиа, художников, культурных институтов не только Украины, но и других стран. На мой взгляд, у таких творческих коллабораций есть реальный потенциал формировать новый культурный язык и транслировать ценности Украины и стран Восточной Европы на глобальном уровне. Для этого уже в первом "издании" проекта мы пригласили представителей ведущей международной прессы, культурных и общественных деятелей приехать в Киев и увидеть все своими глазами – комментирует София Чкония.

Одним из первых, кто представил свою весенне-летнюю коллекцию в рамках Kyiv Art & Fashion Days стал бренд GUDU. Дизайнер Лаша Мдинарадзе впервые не скрывать лица моделей, а подчеркнул их индивидуальность.

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GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба

На саму коллекцию повлияло творчество Казимира Малевича: принты и использование пэтчворка. Ключевая тема показа – улица с ее одновременным хаосом и порядком, серостью и разнообразием. Все это представлено винтажным денимом, с котором бренд работает впервые, практичными силуэтами и миксом цветов и фактур.

Lake Studio показали коллекцию под названием THE CELL, идеей которой стала ассоциация гармонии, когда клетки тела человека вибрируют на одной частоте с клетками природы. Главные вещи коллекции — расслабленные оверсайз-пиджаки, костюмы с юбками-миди, асимметричные топы на одно плечо и платья-бюстье. Впервые у бренда появляется твид цвета крема канноли с тонкой люрексовой нитью.

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Lake Studio SS 2022 / Фото: пресс-служба

Коллекция была представлена в Киевской Мастерской Театрального Искусства "Сузiр’я". Специальным гостем презентации стали Dakh Daughters Band.

Презентация Dakh Daughters Band / Фото: пресс-служба

Новая коллекция BOBKOVA SS 2022 — о джазе глазами молодых, талантливых художников. Она создана в коллаборации с Radio JAZZ и арт-платформой SPILNE. Так, принты для коллекции были вдохновлены джазовыми импровизациями. Над ними работала художница Notuko.

Цветовая гамма коллекции заметно отличается от предыдущих обилием цвета: белый, молочный и черный дополнены большим количеством ярких оттенков голубого, синего, оранжевого и терракотового, а также зеленого, хаки, охры и песочного.

BOBKOVA SS 2022

В коллекцию вошли: брючные костюмы из льна в тонкую полоску, жакеты-рубашки, халаты-жакеты и рубашки-платья, платья-кимоно, платья-пончо, платья-комбинации из хлопка, шелка и трикотажа А-образного силуэта, комбинезоны, джемперы, боди, вязаные платья и топы.

ARTEMKLIMCHUK показал коллекцию под названием Escape. Как следует из названия, главной темой стали моменты душевного спокойствия, когда человек остается один на один с собой.

ARTEMKLIMCHUK SS 2022

Для оформления презентации были использованы картины художницы Юлии Моховиковой.

Среди гостей на мероприятии были замечены: Алина Паш, Тина Сизонова, Олимпия Вайтмусташ, Алина Френдий, Катя Любчик и многие другие.

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