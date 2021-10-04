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У Києві відбудеться фестиваль мистецтва і моди Kyiv Art & Fashion Days. Розповідаємо, що про нього відомо

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
4 жовтня, 09:30
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З 7 по 10 жовтня в Києві вперше пройде фестиваль сучасного мистецтва, моди і культурних колаборацій Kyiv Art & Fashion Days, ідеологом якого стала Софія Чконія
/ Фото: GUDU

Засновниця Тижня моди в Грузії Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi Софія Чконія представить багатофункціональну платформу для просування і обміну творчих і надихаючих ідей.

Моя мета – зробити Київ центром мистецтва і моди, в який будуть приїжджати з усього світу як учасники фестивалю, так і гості, представники зарубіжних ЗМІ, культурні організації, відомі люди, щоб обмінюватися ідеями і разом працювати над їх реалізацією. Для мене, як для іноземки, Київ – однозначно місто майбутнього

- розповіла Софія Vogue про платформу.

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Проект спрямований на підвищення обізнаності в Україні і збільшення глобальної присутності місцевих індустрій моди і мистецтва. Kyiv Art & Fashion Days – це місце зустрічі дизайнерів, креативників, ЗМІ, байерів і культурних установ, які грають ключову роль в об'єднанні моди і мистецтва під одним дахом.

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Фестиваль стане платформою, яка надасть українським креативникам місце для прямого спілкування зі ЗМІ та покупцями.

На мій погляд, таке творче співробітництво має реальний потенціал для формування нової культурної мови і трансляції цінностей України та країн Східної Європи на глобальному рівні. Для цього вже в першій "редакції" проекту ми запросили представників провідних світових ЗМІ, культурних і громадських діячів приїхати до Києва і побачити все своїми очима "

- коментує Чконія.

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Так, уже відомо, що на подію приїдуть редакційний директор журналу Paper Міккі Бордман і фотограф Адам Кац Сіндінг.

Першими учасниками київського фестивалю стануть бренди GUDU, ARTEMKLIMCHUK, Lake Studio, Bobkova, Situationist, фотографи Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-колектив Fungus.

Так, дизайнери представлять свої нові колекції, а Fungus проведуть Antifashion виставку-колаборації, яка буде відображати вплив квір-культури на індустрію моди і те, як мода іноді поглинає квір-культуру.

Повний список учасників, а також розклад фестивалю, до якого увійдуть перформанси, панельні дискусії, презентації та покази, будуть оголошені найближчим часом.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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