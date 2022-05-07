Куряче філе – чим корисно та як швидко приготувати, лайфхак від Клопотенка

Куряче філе корисно, а швидко приготувати його допоможе лайфхак від популярного кулінара Євгена Клопотенка / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

М'ясо птиці, у тому числі куряче філе – це білок, а протеїни нам потрібні як будівельний матеріал для людського організму. Як швидко приготувати куряче філе з користю для здоров'я – розповів у своєму інстаграмі відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко.

У чистій курячій грудці немає цукру, крохмалю та вуглеводів, тому куряче філе – один з найкращих дієтичних продуктів з низьким глікемічним індексом. А ще – це чудовий "будівельний" матеріал для тіла, недарма бодібілдери та спортсмени налягають на курячі грудки. І все це – в комплекті з повним набором вітамінів групи B, постійним "супутником" білого м'яса.

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Цей рецепт – для всіх українців, хто не може думати, що приготувати, але їсти треба й так, щоб просто з адекватних продуктів, – пише у своєму акаунті Євген Клопотенко, – тому ловіть!

Вам потрібно взяти до курячого філе масло рослинне та вершкове, лимон і все. Олія рослинна в ідеалі – оливкова. Філе ви розрізаєте вздовж, щоб отримати більш тонкі шматочки. Сенс у тому, що це воно швидше приготується.

Куряче філе – один із найкращих дієтичних продуктів з низьким глікемічним індексом / Фото: unsplash.com

Отже, ножем робите філе тонше і перекладаєте смажитися на сковороду. Сковорода повинна містити 50 мл олії та бути добре розігрітою. На повільному вогні доводьте курку до золотистої скоринки з обох боків (це приблизно 7-10 хвилин), видавлюєте сік половини лимона, додаєте 40 г вершкового масла і цедру лимона (теж його половини).

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Тушіть все разом хвилин 5-7 на маленькому вогні. Коли перекладете на тарілку, обов'язково полийте тим, що залишилося у сковороді. Бо це соус неймовірного смаку та властивостей. Він, власне, і робить курку простою, але прекрасною. Смачного.

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