Курйозні фото собаки-посміхаки Чупакабри, яка виглядає так, як і називається

Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Продовжуємо ділитися з вами нашими позитивними ранковими добірками, які напевно піднімають вам настрій не гірше за ароматну каву. Вчора ми розповідали про моделі з найбільшою попою у світі, а сьогодні покажемо неймовірного пса на прізвисько Чупакабра.

Щеня Чупея мав тяжкий початок життя, він народився в посліді, який був відправлений до центру порятунку, і у нього були проблеми з печінкою. Але негаразди не завадили йому посміхатися за життя.

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Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Майже дворічний собаку врятував 28-річний Кейлі Карлайл у дитинстві у жовтні 2018 року. Дівчина рятує собак близько 5 років. Вона розповіла:

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Жінка, яка раніше приносила мені послід цуценят, якось прийшла до мене з трьома цуценятами — два були здорові, а одне справді відрізнялося і виглядало трохи схожим на вовка.

Цим вовкоподібним собакою був Чупей, якого назвали на честь істоти з мексиканського фольклору Чупакабри, оскільки Кейлі вважає, що він дуже схожий на койота чи вовка і посміхається, як гієна.

Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Мені довелося укласти угоду з дамою, погодившись, що вона стерилізує маму посліду, а я, у свою чергу, візьму цуценя, яке відрізняється від інших, яким був Чупей. Спочатку ми не могли зрозуміти, що з ним не так, його зовнішній вигляд відрізнявся від більшості собак, тому що він безволосий, його вуха вивернуті навиворіт, у нього маленькі очі-намистинки і, звичайно ж, його зуби завжди на увазі, що надає йому посмішка. Виявилося, у нього були серйозні проблеми з печінкою, через які він був дуже виснажений і спав близько 23 годин на день.

Рентгенолог з Джорджії посадив Чупея на спеціальне харчування, щоб допомогти його проблемам із печінкою, і тепер він бореться із хворобою. Через відсутність хутра йому доводиться наносити сонцезахисний крем, коли спекотно, і в нього є безліч милих нарядів, щоб хизуватися, коли холодно, щоб зігрітися.

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Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Спеціальний тест ДНК собаки показав, що він – помісь пітбуля та ротвейлера. Кейлі не дозволила проблемам зі здоров'ям Чупея стати для нього недоліком, а його щасливе ставлення і завидний дух принесли йому тисячі передплатників Instagram.

Мені найбільше подобається в Чупеї його ставлення — він завжди хоче бути частиною того, що ви робите, танцює шиммі, коли схвильований.

– додає Кейлі.

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