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Всі люди, як люди, а вона суперзірка! Курйозні фото та відео моделі з найбільшою попою у світі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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21 лютого, 07:00
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Наташа Краун завжди мріяла про найбільшу п'яту точку у світі і, схоже, після 5 пластичних операцій її бажання здійснилося
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Мрії-мрії... Всі вони такі різні: поки папуга Блонді мріє, що колись у нього знову виросте пір'я, 29-річна модель вже зробила 5 пластичних операцій задля найбільшої попи у світі.

Знайомтеся з нашою новою героїнею, шведською моделлю Наталкою Краун, яка в гонитві за мрією вже встигла зробити 5 пластичних операцій зі збільшення сідниць, перша з яких сталася, коли їй було 20 років, але це не межа. Наразі дівчина готується до 6 операційного втручання.

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На Instagram дівчини підписано 2 млн користувачів, які щиро фанатіють від її форм. Але, на жаль, красуня все одно почувається самотньою.

Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе | Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/
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Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Нещодавно дівчина відвідала YouTube-шоу Hooked on the Look, де розповіла про невдачі на особистому фронті, які з нею відбуваються через екстремальну зовнішність.

Я досить екстремальна, тому думаю, що люди бояться мене.

- каже модель.

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Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе
Наташа Краун — шведська модель, яка прагне найбільшої у світі попе / Фото: instagram.com/natasha_crown_official1/

Але навіть відсутність другої половинки не заважає дівчині рухатися у напрямку своєї мрії і продовжувати покращувати своє тіло. Окрім пластичних втручань, модель також щодня відвідує спортзал.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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