Куди подіти домашню тварину на період відпустки: три варіанти з цінами

Якщо ви тварину даєте своїм знайомим, відправляєте його пожити в зооготель або залишаєте під наглядом зооняні – обов'язково дайте з собою улюблену іграшку або подушку. Кінологи кажуть, улюбленцеві так буде легше

Куди подіти домашню тварину на період відпустки / Фото: Unsplash

Їдете у відпустку і не знаєте куди подіти улюбленця? Не біда. Залишити на знайомих або родичів – не єдиний варіант. Поки ви на відпочинку, про вашу собаку подбають в зооготелі, а за ховрахом або навіть рибкою догляне зооняня. Умови і ціни – далі в матеріалі:

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Куди подіти домашніх тварин на період відпустки: допомога друга

Нагодувати рибок, пограти з котиками і вигуляти собаку – справжнє задоволення для Юлії Бевз. Але на час відпустки з улюбленцями доведеться розлучитися. Про її домашніх вихованців подбає знайома:

Раніше ми собаку залишали друзям, але вони теж себе завели собаку. Тепер у них кофлікт. Тому всі залишаються вдома – дівчинка приходить і годує котів, гуляє з собакою.

Хто така зооняня і скільки коштують її послуги

Карині Лорік своїх улюбленців довіряють зовсім чужі люди. Вона – зооняня. Вигуляє за графіком і нагодує згідно з раціоном, відвезе до ветеринара і навіть влаштує день народження.

Поки господарі у від'їзді, тварин Карина забирає до себе. Не тільки собак, але і кішок, гризунів і навіть рибок. Коштує це від 50 до 300 гривень на добу.

Що входить в цю суму – розповідає сама Карина:

Це купати собаку, купати кота. Підстригти кігті, почистити вушка. Власнику приємно, тому що звертаються для цього до грумера зазвичай і це окремо оплачується. У мене це входить у вартість перетримки.

На відпочинок в зооготель: скільки коштує і для кого підходить

Є ще варіант з зооготелем. Правда, вони часто тільки для собак. У зооготелі є відкриті вольєри і утеплені кімнати. Залишити тут чотириногого можна хоч на півроку. Правда і викласти доведеться в середньому 200 гривень на добу.

Тут, кінолог Олег Степін, каже собака весь час знаходиться у вільному середовищі, у вільному вигулі. Є сусіди, з ким поспілкуватися. Із задоволенням і іграшками своїми діляться через решітки, спільну мову знаходять.

Миску, подушку і навіть улюблені іграшки можна взяти з дому. Кінологи кажуть, що це тільки допоможе тварині легше перенести розлуку з господарем.

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