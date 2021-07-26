Куда деть домашнее животное на период отпуска: три варианта с ценами

Если вы животное даете своим знакомым, отправляете его пожить в зооотель или оставляете его на зооняню – обязательно дайте с собой любимую игрушку или подушку. Кинологи говорят, питомцу так будет легче

Куда деть домашнее животное на период отпуска / Фото: Unsplash

Едете в отпуск и не знаете куда деть любимца? Не беда. Оставить на знакомых или родственников – не единственный вариант. Пока вы на отдыхе, о вашей собаке позаботятся в зоогостинице, а за сусликом или даже рыбкой присмотрит зооняня. Условия и цены – далее в материале:

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Куда девать домашних животных на период отпуска: помощь друга

Накормить рыбок, поиграть с котиками и выгулять собаку – настоящее удовольствие для Юлии Бевз. Но на время отпуска с любимцами придется расстаться. О ее домашних питомцах позаботится знакомая:

Раньше мы собаку оставляли друзьям, но они тоже себя завели собаку. Теперь они кофликтуют. Поэтому все остаются дома – девочка приходит и кормит котов, гуляет с собакой.

Кто такая зооняня и сколько стоят ее услуги

Карине Лорик своих любимцев доверяют совсем чужие люди. Она – зооняня. Выгуляет по графику и накормит согласно рациону, отвезет к ветеринару и даже устроит день рождения.

Пока хозяева в отъезде, животных Карина забирает к себе. Не только собак, но и кошек, грызунов и даже рыбок. Стоит это от 50 до 300 гривен в сутки.

Что входит в эту сумму – рассказывает сама Карина:

Это покупать собаку, покупать кота. Подстричь когти, почистить ушки. Владельцу приятно, потому что обращаются для этого к грумеру обычно и это отдельно оплачивается. У меня это входит в стоимость передержки.

На отдых в зооотель: сколько стоит и для кого подходит

Есть еще вариант с зооотелем. Правда, они зачастую только для собак. В зооотеле есть открытые вольеры и утепленные комнаты. Оставить здесь четвероногого можно хоть на полгода. Правда и выложить придется в среднем 200 гривен в сутки.

Тут, кинолог Олег Степин, говорит собака все время находится в свободном состоянии, в свободном выгуле. Есть соседи, с кем пообщаться. С удовольствием и игрушками своими делятся через решетки, общий язык находят.

Миску, подушку и даже любимые игрушки можно взять из дома. Кинологи говорят, что это только поможет животному легче перенести разлуку с хозяином.

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