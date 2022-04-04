Міка Ньютон, Леді Гага та багато інших зірок на червоній доріжці Греммі 2022

У чому зірки прийшли на церемонію Греммі 2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні вночі у Лас-Вегасі відбулася 64-та церемонія нагородження "Греммі". Головна подія в музичній індустрії мала відбутися 31 січня 2022 року, але через пандемію її було перенесено. Вчора ж подія відбулася у повноцінному форматі у MGM Grand Garden Arena.

Знаменитості, артисти та музиканти прибули на червону доріжку, щоб продемонструвати найкращі вбрання, за якими так давно скучили через локдауни.

Реклама

Кріссі Тейген у Nicole + Felicia Couture разом із Джоном Леджендом / Фото: Getty Images

Після подій в Україні, війни, яка мучить нашу країну, виходи знаменитостей виглядають як новини з паралельної реальності. Але п'ять хвилин, витрачених на те, щоб хоч трохи відвернутися від жахів "русского мира", здатні допомогти не впасти в депресію.

Мішель Заунер у Valentino Couture / Фото: Getty Images

Реклама

Зібрали найяскравіші виходи на червоній доріжці "Греммі" 2022. Цього року церемонія відбулася з особливим мотивом. На відміну від "Оскара", де організатори були надто налякані й щосили намагалися не образити росіян, на "Греммі" вирішили підтримати українців. Організатори надали слово президенту України Володимиру Зеленському, після якого був неймовірно зворушливий виступ Джона Ледженда та Міки Ньютон.

До речі, українська співачка з'явилася на червоній доріжці у чорній вечірній сукні. Прикрашена вона була синьо-жовтою стрічкою.

Міка Ньютон / Фото: Getty Images

Реклама

В основному ж знаменитості вибрали для події яскраві вбрання від кутюр. На увагу заслуговує Дуа Ліпа, яка ніби косплеїла вбрання Донателли Версаче 1992-го. Вийшло ефектно.

Дуа Лiпа в Versace / Фото: Getty Images

Біллі Айліш у Rick Owens продовжує фанатіти від чорного та балахонів / Фото: Getty Images

Джастін Бібер у Balenciaga та Хейлі у Saint Laurent / Фото: Getty Images

Леді Гага в Armani Prive / Фото: Getty Images

Джаред Лето в Gucci / Фото: Getty Images

Донателла Версаче в Versace / Фото: Getty Images

Megan Thee Stallion в Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Періс Хілтон в Atelier Zuhra / Фото: Getty Images

Ленні Кравіц / Фото: Getty Images

Синтія Еріво в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Кортні Кардашян у Et Ochs та Тревіс Бейкер у Givenchy / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про найкращі та найгірші наряди на церемонії "Оскар 2022".