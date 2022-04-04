Мика Ньютон, Леди Гага и многие другие звезды на красной дорожке Грэмми 2022

В чем звезды пришли на церемонию Грэмми 2022 / Фото: Getty Images
Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялась 64-я церемония награждения "Грэмми". Главное событие в музыкальной индустрии должно было состояться 31 января 2022 года, но из-за пандемии было перенесено. Вчера же событие прошло в полноценном формате в MGM Grand Garden Arena.
Знаменитости, артисты и музыканты прибыли на красную дорожку, чтобы продемонстрировать лучшие наряды, за которыми так давно соскучились из-за локдаунов.
После событий в Украине, войны, которая терзает нашу страну, выходы знаменитостей выглядят как новости из параллельной реальности. Но пять минут, потраченных на то, чтобы хоть немного отвлечься от ужасов "русского мира", способны помочь не впасть в депрессию.
Собрали самые яркие выходы на красной дорожке Грэмми 2022. В этом году церемония прошла с особым мотивом. В отличие от "Оскара", где организаторы были слишком напуганы и вовсю пытались не обидеть россиян, на Грэмми решили поддержать украинцев. Организаторы предоставили слово президенту Украины Владимиру Зеленскому, после которого было невероятно трогательное выступление Джона Ледженда и Мики Ньютон.
К слову, украинская певица появилась на красной дорожке в черном вечернем платье в пол. Украшено оно было сине-желтой ленточкой.
В основном же знаменитости предпочли выбрать для события яркие наряды от кутюр. Внимания заслуживает Дуа Липа, которая словно косплеила наряд Донателлы Версаче 1992-го. Получилось эффектно.
Ранее мы рассказывали о лучших и худших нарядах на церемонии "Оскар 2022".