Fashion Awards 2021: найкращі виходи зірок на червоній доріжці церемонії нагородження дизайнерів року

Найкращі образи на червоній доріжці Fashion Awards 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері у Лодноні відбулася одна з найголовніших подій у модній індустрії – церемонія нагородження премії Fashion Awards. На червоній доріжці сяяли Демі Мур, Мей Маск, Алекса Чанг, Кейт Бекінгсейл, Дуа Ліпа та багато інших зірок та fashion-інсайдерів.

Зіркові гості здивували різноманітністю принтів, фактур та силуетів, ефектними появами, сексуальними вирізами на вбраннях. Модні критики вже зазначили, що знаменитості намагалися виділитися як могли.

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Мей Маск / Фото: Getty Images

У Королівському Альберт-холі, де проходила церемонія, були названінайкращі дизайнери світу та інші креативники. На заході вшанували пам'ять Альбера Ельбаза і, звісно, Вірджила Абло, чия вчорашня несподівана смерть шокувала багатьох.

Демі Мур / Фото: Getty Images

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Актор Ідріс Ельба, друг Абло, виголосив щиру промову на честь дизайнера і прочитав вірш Маї Енджелоу "Коли падають великі дерева". Ведучі, серед яких були Адут Акеч, Альтон Мейсон та Біллі Портер, вручили нагороди модним інсайдерам, яких британці вважають найкращими.

Біллі Портер / Фото: Getty Images

Так, Алессандро Мікеле був удостоєний премії першопрохідника, лідерами змін були названі: Вірджіл Абло, Алессандро Мікеле, Демна Гвасалія, Кім Джонс та Джонатан Андерсон.

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Дизайнером року став креативний директор Fendi Кім Джонс. А премію за визначні досягнення отримав Томмі Хілфігер.

Дивіться найяскравіші образи з червоної доріжки події.

Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images

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