Fashion Awards 2021: найкращі виходи зірок на червоній доріжці церемонії нагородження дизайнерів року

Найкращі образи на червоній доріжці Fashion Awards 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора ввечері у Лодноні відбулася одна з найголовніших подій у модній індустрії – церемонія нагородження премії Fashion Awards. На червоній доріжці сяяли Демі Мур, Мей Маск, Алекса Чанг, Кейт Бекінгсейл, Дуа Ліпа та багато інших зірок та fashion-інсайдерів.
Зіркові гості здивували різноманітністю принтів, фактур та силуетів, ефектними появами, сексуальними вирізами на вбраннях. Модні критики вже зазначили, що знаменитості намагалися виділитися як могли.
У Королівському Альберт-холі, де проходила церемонія, були названінайкращі дизайнери світу та інші креативники. На заході вшанували пам'ять Альбера Ельбаза і, звісно, Вірджила Абло, чия вчорашня несподівана смерть шокувала багатьох.
Актор Ідріс Ельба, друг Абло, виголосив щиру промову на честь дизайнера і прочитав вірш Маї Енджелоу "Коли падають великі дерева". Ведучі, серед яких були Адут Акеч, Альтон Мейсон та Біллі Портер, вручили нагороди модним інсайдерам, яких британці вважають найкращими.
Так, Алессандро Мікеле був удостоєний премії першопрохідника, лідерами змін були названі: Вірджіл Абло, Алессандро Мікеле, Демна Гвасалія, Кім Джонс та Джонатан Андерсон.
Дизайнером року став креативний директор Fendi Кім Джонс. А премію за визначні досягнення отримав Томмі Хілфігер.
Дивіться найяскравіші образи з червоної доріжки події.
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