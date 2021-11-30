Fashion Awards 2021: лучшие выходы звезд на красной дорожке церемонии награждения дизайнеров года

Лучшие образы на красной дорожке Fashion Awards 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером в Лодноне состоялось одно из самых главных событий в модной индустрии – церемония награждения премий Fashion Awards. На красной дорожке блистали Деми Мур, Мэй Маск, Алекса Чанг, Кейт Бекингсейл, Дуа Липа и многие другие звезды и fashion-инсайдеры.

Звездные гости удивили разнообразием принтов, фактур и силуэтов, эффектными появлениями, сексуальными вырезами на нарядах. Модные критики уже отметили, что знаменитости пытались выделиться как могли.

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Мэй Маск / Фото: Getty Images

В Королевском Альберт-холле, гд проходила церемония, были названылучшие дизайнеры мира и другие креативщики. На мероприятии почтили память Альбера Эльбаза и, конечно, Вирджила Абло, чья вчерашняя неожиданная смерть шокировала многих.

Деми Мур / Фото: Getty Images

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Актер Идрис Эльба, друг Абло, произнес сердечную речь в честь дизайнера и прочитал стихотворение Майи Энджелоу "Когда падают великие деревья". Ведущие, среди которых были Адут Акеч, Альтон Мейсон и Билли Портер, вручили награды модным инсайдерам, которых британцы считают лучшими.

Билли Портер / Фото: Getty Images

Так, Алессандро Микеле был удостоен премии первопроходца, лидерами перемен были названы: Вирджил Абло, Алессандро Микеле, Демна Гвасалия, Ким Джонс и Джонатан Андерсон.

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Дизайнером года стал креативный директор Fendi Ким Джонс. А премию за выдающиеся достижения получил Томми Хилфигер.

Смотрите самые яркие образы с красной дорожки события.

Красная дорожка церемонии Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images

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