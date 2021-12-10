Краще Буковеля: ТОП-3 автентичних місця в Україні для святкування Різдва

ТОП-3 місця для святкування Різдва

Поки ви думаєте, де відзначити Новий рік-2022, ми знайшли класні місця для святкування Різдва. І з тревел-експерткою Тетяною Кіхно розповімо про ТОП-3 напрямки в Україні, куди варто поїхати на свято. І головне – не треба витрачати тисячі (як в Буковелі), щоб незабутньо відпочити. Після прочитання статті ви здивуєтеся та запитаєте "А так можна було?" та оберете свого фаворита. Поїхали!

Тревел-експертка Тетяна Кіхно / Фото: пресслужба

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Поїхали на Закарпаття в село Ясіня

А чи знали ви, що "Туристична Мекка" взимку – це селище Ясіня? Воно знаходиться за 27 км від Буковеля. А ще за 10 км від Драгобрата, куди їдуть відпочивати любителі лижного спорту. На щастя, ціни тут приємніші, ніж на двох згаданих курортах.

Досвідчені туристи, які подорожують Україною взимку, обирають Ясіня для відпочинку. Бо ціни на послуги бюджетні, а до популярних курортів їхати менше години. Тут преміальних номерів не шукайте, їх нема – приїжджі живуть в автентичних садибах чи скромних готелях.

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Мандрівники в Ясіні насолоджуються гірськими краєвидами та гостинністю місцевих. Серед активностей – екскурсії, наприклад катання на джипах чи поїздки до сусідніх міст (Коломиї, Верховини чи Маняви). Коли їм хочеться екстремальнішого відпочинку, вони їдуть до сусідніх курортів. Приїжджайте сюди на Різдво з сім’єю та відсвяткуйте свято незабутньо не за всі гроші світу.

Які ціни на відпочинок в Ясіні на Різдво?

Житло: за проживання у садибі для одного з дворазовим харчуванням заплатите від 400 гривень, в стандартному номері – від 600 гривень, а напівлюксі – від 750 гривень.

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Їжа: за порцію обіду заплатите від 80 гривень.

Традиційна вечеря на Різдво: за трапезу з шоупрограмою у садибі заплатите від 500 гривень за одного. Якщо ви живете з компанією у котеджі чи мініготелі, який заселений лише вами, то господиня за домовленістю приготує 12 різдвяних страв. За домашній прийом заплатите від 250 гривень за особу.

Активності: катання на джипах – від 400 гривень за особу, екскурсія до Маняви – від 300 гривень, а до Коломиї чи Верховини – від 450 гривень за одного.

Трансфер: до Буковелю – від 70 гривень в два боки, а Драгобрат – від 150 гривень у два боки.

Далі – Полтава

Всі пам’ятають першу книгу Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки"? Якщо так, то приїжджайте на Різдво до Полтави, щоб побачити, як фрагменти з сюжету оживають. Бо на свято в місті та районі влаштовують театралізовані екскурсії, де не обходиться без акторів в амплуа чорта чи Солохи.

Гастровечори – це ще одна активність в місті на Різдво. Рекомендуємо спробувати місцеві галушки, а ще продегустувати самогонку. З Полтави також їдуть до сусідніх міст на екскурсії, наприклад, Миргорода чи до сіл Диканька та Великі Сорочинці.

Які ціни на відпочинок в Полтаві на Різдво?

Проживання: за номер в 3* готелі для двох зі сніданками заплатите 1200 гривень .

Їжа: дегустація самогонки для одного – 50 гривень, а порція галушок за аналогічним прайсом. Обід коштує від 120 гривень за порцію, а вечеря – від 150 гривень.

Традиційна вечеря на Різдво: за 12 автентичних страв у закладі заплатите приблизно 800 гривень.

Активності: екскурсія до села Диканька – від 150 гривень за одного. До села Великі Сорочинці та міста Миргород – від 350 гривень.

На завершення – Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільський називають містом семи культур, тож за натхненням та перезавантаженням люди їдуть сюди звідусіль. Особливо на Різдво та Новий рік. Але є проблема: знайти вільне місце в готелі під час свят – рідкість. Але вам вдасться, якщо забронюєте їх передчасно.

Кам'янець-Подільська фортеця – перше місце, яке варто відвідати, щоб зрозуміти вайб міста. Заплануйте не типову екскурсію: за попередньою домовленістю можна відвідати фортецю ввечері в компанії екскурсоводів у тематичних костюмах, які розкажуть містичні історії про фортецю.

Архітектура в центрі міста – це ще один аргумент, чому сюди повертаються туристи. Бо вузенькі романтичні вулички з затишними кав’ярнями неможливо забути. Прогулянка ними нагадує одне з міст Європи, де час зупинився.

Мости, повз які ви проходитимете, – це окремий вид мистецтва. Найпопулярніший – Замковий міст, який є найдовшим в Кам’янці-Подільському.

Приїжджайте сюди святкувати Різдво, якщо обожнюєте активно проводити час і без екскурсій не уявляєте перебування у новому місті. До слова, деякі туристи замовляють екскурсії в сусідні міста, або їдуть кататися на лижах до гірськолижного комплексу "Сонячна долина" (с. Бояни).

Яка ціна на відпочинок в Кам’янець-Подільському на Різдво?

Проживання: за номер у готелі для двох із урахуванням сніданку заплатите від 1200 гривень.

Їжа: за обід для одного заплатите приблизно 140 гривень, а вечерю – від 130 гривень.

Традиційна вечеря на Різдво: за 12 автентичних страв у закладі заплатите приблизно 500 гривень.

Активності: екскурсія до Чернівців – від 250 гривень за одного, до Бакоти – від 300 гривень, а до фортець, які знаходяться в місті Хотин чи селі Жванець, - від 200 гривень за одного. Прайс за один підйом в гірськолижному комплексі "Сонячна долина" – від 50 гривень.

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