Краще Буковеля: ТОП-3 автентичних місця в Україні для святкування Різдва

ТОП-3 місця для святкування Різдва
Поки ви думаєте, де відзначити Новий рік-2022, ми знайшли класні місця для святкування Різдва. І з тревел-експерткою Тетяною Кіхно розповімо про ТОП-3 напрямки в Україні, куди варто поїхати на свято. І головне – не треба витрачати тисячі (як в Буковелі), щоб незабутньо відпочити. Після прочитання статті ви здивуєтеся та запитаєте "А так можна було?" та оберете свого фаворита. Поїхали!
Поїхали на Закарпаття в село Ясіня
А чи знали ви, що "Туристична Мекка" взимку – це селище Ясіня? Воно знаходиться за 27 км від Буковеля. А ще за 10 км від Драгобрата, куди їдуть відпочивати любителі лижного спорту. На щастя, ціни тут приємніші, ніж на двох згаданих курортах.
Досвідчені туристи, які подорожують Україною взимку, обирають Ясіня для відпочинку. Бо ціни на послуги бюджетні, а до популярних курортів їхати менше години. Тут преміальних номерів не шукайте, їх нема – приїжджі живуть в автентичних садибах чи скромних готелях.
Мандрівники в Ясіні насолоджуються гірськими краєвидами та гостинністю місцевих. Серед активностей – екскурсії, наприклад катання на джипах чи поїздки до сусідніх міст (Коломиї, Верховини чи Маняви). Коли їм хочеться екстремальнішого відпочинку, вони їдуть до сусідніх курортів. Приїжджайте сюди на Різдво з сім’єю та відсвяткуйте свято незабутньо не за всі гроші світу.
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Далі – Полтава
Всі пам’ятають першу книгу Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки"? Якщо так, то приїжджайте на Різдво до Полтави, щоб побачити, як фрагменти з сюжету оживають. Бо на свято в місті та районі влаштовують театралізовані екскурсії, де не обходиться без акторів в амплуа чорта чи Солохи.
Гастровечори – це ще одна активність в місті на Різдво. Рекомендуємо спробувати місцеві галушки, а ще продегустувати самогонку. З Полтави також їдуть до сусідніх міст на екскурсії, наприклад, Миргорода чи до сіл Диканька та Великі Сорочинці.
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На завершення – Кам’янець-Подільський
Кам’янець-Подільський називають містом семи культур, тож за натхненням та перезавантаженням люди їдуть сюди звідусіль. Особливо на Різдво та Новий рік. Але є проблема: знайти вільне місце в готелі під час свят – рідкість. Але вам вдасться, якщо забронюєте їх передчасно.
Кам'янець-Подільська фортеця – перше місце, яке варто відвідати, щоб зрозуміти вайб міста. Заплануйте не типову екскурсію: за попередньою домовленістю можна відвідати фортецю ввечері в компанії екскурсоводів у тематичних костюмах, які розкажуть містичні історії про фортецю.
Архітектура в центрі міста – це ще один аргумент, чому сюди повертаються туристи. Бо вузенькі романтичні вулички з затишними кав’ярнями неможливо забути. Прогулянка ними нагадує одне з міст Європи, де час зупинився.
Мости, повз які ви проходитимете, – це окремий вид мистецтва. Найпопулярніший – Замковий міст, який є найдовшим в Кам’янці-Подільському.
Приїжджайте сюди святкувати Різдво, якщо обожнюєте активно проводити час і без екскурсій не уявляєте перебування у новому місті. До слова, деякі туристи замовляють екскурсії в сусідні міста, або їдуть кататися на лижах до гірськолижного комплексу "Сонячна долина" (с. Бояни).
Яка ціна на відпочинок в Кам’янець-Подільському на Різдво?
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