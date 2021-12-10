Лучше Буковеля: ТОП-3 аутентичных места в Украине для празднования Рождества

ТОП-3 места для празднования Рождества
Пока вы думаете, где отметить Новый год-2022, мы нашли классные места для празднования Рождества. И с тревел-экспертом Татьяной Кихно расскажем о ТОП-3 направлениях в Украине, куда стоит поехать на праздник. И главное – не потребуется тратить тысячи (как в Буковеле), чтобы незабываемо отдохнуть. После прочтения статьи вы удивитесь и спросите "А так можно было?" и выберете своего фаворита. Поехали!
Поехали на Закарпатье в село Ясиня
Знали ли вы, что "туристическая Мекка" зимой – это поселок Ясиня? Он находится в 27 км от Буковеля. А еще в 10 км от Драгобрата, куда едут отдыхать любители лыжного спорта. К счастью, цены здесь более приятные, чем на двух упомянутых курортах.
Опытные туристы, путешествующие по Украине зимой, выбирают Ясиня для отдыха. Ведь цены на услуги бюджетные, а до популярных курортов ехать менее часа. Здесь премиальные номера не ищите, их нет – приезжие живут в аутентичных усадьбах или скромных отелях.
Путешественники в Ясине наслаждаются горными видами и гостеприимством местных. Среди активностей – экскурсии, например, катание на джипах или поездки в соседние города (Коломыя, Верховина или Манява). Когда им хочется более экстремального отдыха, они едут на соседние курорты. Приезжайте сюда на Рождество с семьей и отпразднуйте праздник незабываемо не за все деньги мира.
Какие цены на отдых в Ясине на Рождество?
Далее – Полтава
Все помнят первую книгу Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки"? Если да, то приезжайте на Рождество в Полтаву, чтобы увидеть, как фрагменты из сюжета оживают. Ведь на праздник в городе и районе устраивают театрализованные экскурсии, где не обходится без актеров в амплуа черта или Солохи.
Гастровечера – это еще одна активность в городе на Рождество. Рекомендуем попробовать местные клецки, а еще продегустировать самогонку. Из Полтавы также едут в соседние города на экскурсии, например, Миргород или в села Диканька и Большие Сорочинцы.
Какие цены на отдых в Полтаве на Рождество?
В завершение – Каменец-Подольский
Каменец-Подольский называют городом семи культур, поэтому за вдохновением и перезагрузкой люди едут сюда отовсюду. Особенно на Рождество и Новый год. Но существует проблема: найти свободное место в отеле во время праздников – редкость. Но вам удастся, если забронируете их преждевременно.
Каменец-Подольская крепость – первое место, которое стоит посетить, чтобы понять вайб города Запланируйте не типичную экскурсию: по предварительной договоренности можно посетить крепость вечером в компании экскурсоводов в тематических костюмах, которые расскажут мистические истории о крепости.
Архитектура в центре города – это еще один аргумент, почему сюда возвращаются туристы. Ведь узкие романтические улочки с уютными кафе невозможно забыть. Прогулка по них напоминает один из городов Европы, где время остановилось.
Мосты, мимо которых вы будете проходить, – это отдельный вид искусства. Наиболее популярный – Замковый мост, который является самым длинным в Каменец-Подольском.
Приезжайте сюда праздновать Рождество, если любите активно проводить время и без экскурсий не представляете пребывания в новом городе. К слову, некоторые туристы заказывают экскурсии в соседние города или едут кататься на лыжах в горнолыжный комплекс "Солнечная долина" (с. Бояны).
Какая цена на отдых в Каменец-Подольском на Рождество?
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