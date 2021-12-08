Де в Україні святкувати Новий рік-2022 – експертка розповіла про 5 напрямків, які всі обожнюють

Дізнаєтеся про ціни на відпочинок у Буковелі, Одесі, Тернополі та інших напрямках, які вам сподобаються

Де в Україні святкувати Новий рік-2022

До Нового року-2022 залишається все менше днів, а ви ще досі не знаєте, де будете його святкувати? Час це виправити! Ми з тревел-експертом Тетяною Кіхно розповімо про 5 напрямків в Україні, куди варто поїхати на свято. Дізнаєтеся не лише про тусовочні напрямки, а також про місця для спокою та релаксу.

Якщо плануєте полетіти в екзотичні країни, то читайте нашу попередню статтю.

Реклама

З тревел-експертом Тетяною Кіхно розповімо про 5 напрямків в Україні, куди варто поїхати на свято / Фото: пресслужба

Розпочнемо з №1 взимку для всіх – Буковеля

В Буковелі люблять святкувати Новий рік усі. І не лише українці, а й іноземці. Бо на найбільшому гірськолижному курорті України кожен знайде чим зайнятися.

Екстремали будуть кататися на лижах та сноубордах в очікуванні 00:00 години, а любителі релаксу – запланують відпочинок у спа. Поціновувачі гастро-традицій вирушать на пошуки баношу та справжньої бриндзі у садиби. Мандрівники, які люблять пригоди, гулятимуть біля туристичних об’єктів та будуть насолоджуватися красою навколо.

Реклама

Буковель №1 взимку для туристів / Фото: Unsplash

Через попит серед людей, ціни на послуги в Буковелі підняли. Інколи прайс на відпочинок порівнюють з "мальдівським". На свята ціни ще вищі, наприклад за житло муситимете переплатити 30%.

Скільки треба заплатити за одноденний відпочинок в Буковелі на Новий рік?

Реклама

Житло: найбюджетніший варіант – орендувати садибу. Ціна за добу стартує від 550 гривень за одного (з урахуванням сніданку). В готелі за номер заплатите дорожче – від 2800 гривень за добу (з урахуванням сніданку).

Їжа: за порцію обіду в ресторані для одного заплатите від 250 гривень, якщо замовите комплексний набір страв, то 500 гривень. Скажете, дорого? Харчуйтеся при садибі – ціна за обід від 120 гривень або у готелі – від 200 гривень.

Святкування Нового року в садибі: якщо хочете замовити новорічний банкет, то за одного заплатите від 1800 гривень.

Далі – Поляна на Закарпатті для поціновувачів спокою на Новий рік

Поки одні відпочивають в Буковелі, де гам та високі ціни, інші – їдуть в курортне селище Поляна. Його обожнюють за спокійну атмосфера, бо туристів тут мінімум та є можливість абстрагуватися. І, звісно, ціни, приємніші, ніж у Буковелі.

Але особливість Поляни – санаторії для оздоровлення. Одні з найпопулярніших – "Поляна", "Кришталеве джерело" та "Сузір’я". Селище називають бальнеологічним курортом завдяки місцевим мінеральним водам.

/ Фото: kiyavia.com

Чимало туристів планують екскурсії з селища в Ужгород, Берегове, Мукачево чи озеро Синевир. Також відвідують дегустації вина та катаються на лижах.

Скільки треба заплатити за одноденний відпочинок в Поляні на Новий рік?

Житло: восени готельні номери туристи бронювали щонайменше за 1200 гривень за добу зі сніданками для одного. Сьогодні прайс на аналогічні умови проживання стартує від 2000 гривень.

Їжа: за обід для одного заплатите від 150 гривень, а вечерю - від 170 гривень.

Святкування Нового року в садибі: якщо хочете замовити новорічний банкет, то за одного заплатите від 1800 до 2200 гривень.

Активності: дегустація вина – від 150 гривень за одного, а один спуск на лижах для одного – від 40 гривень. За екскурсію до Ужгороду заплатите від 250 гривень, озера Синевир від 350 гривень, а Берегового – від 220 гривень.

Чому б вам не відсвяткувати Новий рік у Луцьку?

Луцьк оцінять туристи, які планують витратити мінімум коштів на святкування Нового року. Мандрівники знайдуть багато бюджетних розваг. Деякі з них безоплатні. Наприклад, ярмарки, офіційне відкриття трьох ялинок та святкові концерти. Карантинні обмеження ввели свої корективи, але настрій забезпечить новорічна атмосфера в місті та атракції.

/ Фото: Google Maps

Кожен з туристів у Луцьку має продегустувати самогон з квашеною капустою та відвідати замок Любарта. І не важливо, який сьогодні день календаря.

Скільки треба заплатити за одноденний відпочинок в Луцьку на Новий рік?

Житло: за номер в готелі для двох заплатите від 800 гривень зі сніданками.

Їжа: за обід в закладі заплатите від 90 гривень, а вечерю – від 100 гривень.

Святкування Нового року в закладі: якщо хочете замовити новорічний банкет, то за одного заплатите від 700 гривень.

Далі – файне місто Тернопіль

В Тернопіль на Новий рік приїде молодь з усієї України. Чому? Все просто: в центр міста ви знайдете цікаві заклади, де можна спробувати зелене пиво, чи настоянку зі смаком мандарину. Також розвинений у місті гастротуризм, тож скуштуєте великий асортимент локальних смаколиків, які конкурують з їжею зі Львова. І туристичних місць в Тернополі вдосталь. Чого лише варта вулиця Валова, яка є найстарішою в Тернополі.

/ Фото: artefact.org

Скільки треба заплатити за відпочинок в Тернополі на Новий рік?

Приблизна ціна туру за три дні для одного – 3500 гривень (з урахуванням перебування в Тернополі на Новий рік). У прайс входить: квитки на проїзд у два боки з Києва, сніданки, страхування та екскурсії.

Проживання: за номер в готелі для двох зі сніданками за добу заплатите від тисячі гривень.

Їжа: за обіди в закладах заплатите від 100 гривень, а вечері від 120 гривень.

Святкування Нового року в закладі: якщо хочете замовити новорічний банкет, то за одного заплатите від тисячі гривень.

І на завершення – Одеса

Ідеальне місце для відвідин Одеси – зима. Бо ціни в цей сезон найнижчі, а туристів – мінімум. Заплануйте тут святкування Нового року і ви побачите місто з іншого боку. Романтичне, засніжене та з запахом глінтвейну.

Рекомендуємо запланувати гастротур в Одесі: спробувати устриці та інші морепродукти, а ще відвідати дегустацію коньяку, вина чи шампанського. І вранці 1 січня вирушити на інстаграмні локації міста, які обожнюють блогери.

/ Фото: hipwallpaper.com

Скільки треба заплатити за відпочинок в Одесі на Новий рік?

Житло: за номер у готелі для двох на добу заплатите від 800 гривень.

Їжа: ціна за обід стартує від 75 гривень у столових, від 120 гривень у кафе.

Святкування Нового року в закладі: якщо хочете замовити новорічний банкет, то за одного заплатите від тисячі гривень.

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 фантастичних суконь з паєтками, які варто одягнути на Новий рік-2022.