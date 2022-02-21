Кортні Кокс прикрасила обкладинку журналу і відверто розповіла про бьюті-процедури / Фото: thetimes.co.uk

Популярна акторка, яка нещодавно випустила засоби для прибирання будинку, знялася у новій фотосесії для видання Sunday Times Style. В інтерв'ю журналу 57-річна Кортні Кокс розповіла, чому наважилася на деякі бьюті-процедури.

Актриса зізналася, що в якийсь період життя їй почали часто говорити про те, що вона виглядає старшою за свій вік. Кортні важко давалася така критика, тому захотілося наздогнати молодість за допомогою ботокса.

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/ Фото: thetimes.co.uk

Я просто не розуміла, що насправді дивлюся з усіма цими ін'єкціями. Я робила зі своїм обличчям те, що ніколи не повторила зараз.

— зізналася акторка у розмові з журналістами.

/ Фото: thetimes.co.uk

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Кортні Кокс наголосила, що зараз вирішила старіти природно, наскільки це можливо.

Зараз я вивчаю різні бьюті-продукти, щоб виглядати трохи краще. Я намагаюся дотримуватись рутини, але навряд чи вона впливає так, як те, що я вже зробила зі своїм обличчям.

/ Фото: thetimes.co.uk

Щодо фотосесії, то образи Кортні Кокс вийшли дуже стильними. Вона позувала в оверсайз-жакетах, класичному костюмі, елегантній сукні з еко-шкіри та штанах палаццо.

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/ Фото: thetimes.co.uk

/ Фото: thetimes.co.uk

/ Фото: thetimes.co.uk

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