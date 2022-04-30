Королева Іспанії Летиція одягла вишиванку, яку створила українка

Королева Іспанії одягла вишиванку на офіційний захід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку березня королева Іспанії Летиція вдягла на офіційний захід – благодійну зустріч Mutua Madrileña у Мадриді, вишиванку. Так монарх підтримала Україну.

Виявляється, створила сорочку для королеви Іспанії українка. Журналісти іспанського видання El Periódico de España розшукали жінку. Нею виявилася Ольга Соловей, вона родом із Івано-Франківська, а в Іспанію емігрувала задовго до війни. Зараз жінка живе у Мадриді, а вишивання її хобі.

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В інтерв'ю іспанським журналістам Ольга розповіла, що створила вишиванку ще до війни в Україні. Сорочку Соловей виставила на продаж в українському магазині в Мадриді, де її купив на початку березня співробітник команди Летиції.

Ольга Соловей, яка створила вишиванку для королеви Летиції (El Periódico de España)

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Мені подруга надіслала фото у Facebook. Я не могла в це повірити, але відразу зрозуміла, що це моя сорочка: ці манжети без гудзиків із застібкою-липучкою, я роблю їх сама. Я тоді була дуже здивована і відчуваю гордість, – прокоментувала Ольга.

Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Вишивати українку навчила її бабуся та мама, коли їй було десять років. Зараз Ольга планує відкрити власний бізнес у Мадриді – магазин вишиванок.

Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

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