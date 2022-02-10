Коли викликати "швидку" при ковіді та ГРВІ – відповів доктор Комаровський

Викликати "швидку" при коронавірусі, якщо стан стабільний, не треба: ваш сімейний лікар підкаже, як лікувати ковід у домашніх умовах. Коли самолікування ГРВІ або коронавірусу потрібно терміново припинити та звернутися до лікаря, Євген Комаровський розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

На превеликий жаль ставлення до слова "самолікування" у нас на пострадянському просторі не має нічого спільного з рекомендаціями щодо самолікування ВООЗ, всесвітньої організації охорони здоров'я, – каже доктор Комаровський, – у нас однозначно в самолікування вкладається негативний сенс.

ВООЗ каже, що кожна людина має знати і вміти, як допомогти собі при стандартних розладах здоров'я, що часто зустрічаються. Якщо у людини щонайменше на рік тричі кашель, нежить, то він має вміти сам собі допомогти.

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Коли звертатися до лікаря під час лікування ГРВІ

Як підкреслює популярний педіатр, дитину неможливо виростити без нежитю, і кожен з батьків знає, що діти хворіють, і має вміти їм допомогти. Але самолікування має бути відповідальним, поінформованим та обмеженим у часі.

Самолікування ГРВІ або ковіда має бути відповідальним, поінформованим та обмеженим у часі. / Фото: freepik.com

Якщо лікуєте п'ять днів ГРВІ та не стає легше тоді вистачить, йдіть до лікаря. Найголовніша ознака, що самолікування не допомагає і потрібно припиняти, це виникнення симптому, якого раніше у житті ніколи не було.

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Тобто, якщо ви вже відчували такі симптоми, то не варто панікувати. Але коли, наприклад, температура 37,1, а слабкість така, що неможливо стати і цього ніколи раніше не було – то вам терміново потрібен лікар. Це стосується всіх і груп ризику, і здорових людей.

Другий важливий момент, якщо два дні поспіль ви говорите фразу "сьогодні ще гірше, ніж учора", то негайно звертайтеся до лікаря, – каже Євген Комаровський. – Це головні ознаки, коли слід терміново припинити самолікування застуди чи ГРВІ.

Коли викликати "швидку" при ковіді

Щодо ковіда, зараз у кожного вдома має бути пульсоксиметр, а якщо його немає, то треба знати, де ви візьмете прилад, щоб міряти сатурацію, якщо захворієте.

Якщо захворіли на ковід і сатурація – вище 94, то все нормально, якщо ж нижче – відразу до лікаря, – каже Євген Комаровський. – Якщо важко дихати, слабкість не дозволяє підвестися, суїцидальні думки, депресія, неадекватна поведінка – теж терміново до лікаря.

Для дітей за будь-яких вірусних інфекцій сигналом термінового звернення до лікаря є різке збліднення шкіри. Тобто шкіра у дітей при ГРВІ рожева, а тут ви помітили, що дитина різко зблідла – викликайте лікаря.

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Привід для виклику лікаря – повна відсутність ефекту від жарознижувальних при високій температурі / Фото: freepik.com

Також привід для виклику лікаря – відсутність ефекту від жарознижувальних. Тобто, якщо висока температура не знизилася навіть на градус, викликайте "швидку".

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