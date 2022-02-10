Коли викликати "швидку" при ковіді та ГРВІ – відповів доктор Комаровський

Викликати "швидку" при коронавірусі, якщо стан стабільний, не треба: ваш сімейний лікар підкаже, як лікувати ковід у домашніх умовах. Коли самолікування ГРВІ або коронавірусу потрібно терміново припинити та звернутися до лікаря, Євген Комаровський розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".
На превеликий жаль ставлення до слова "самолікування" у нас на пострадянському просторі не має нічого спільного з рекомендаціями щодо самолікування ВООЗ, всесвітньої організації охорони здоров'я, – каже доктор Комаровський, – у нас однозначно в самолікування вкладається негативний сенс.
Коли звертатися до лікаря під час лікування ГРВІ
Як підкреслює популярний педіатр, дитину неможливо виростити без нежитю, і кожен з батьків знає, що діти хворіють, і має вміти їм допомогти. Але самолікування має бути відповідальним, поінформованим та обмеженим у часі.
Другий важливий момент, якщо два дні поспіль ви говорите фразу "сьогодні ще гірше, ніж учора", то негайно звертайтеся до лікаря, – каже Євген Комаровський. – Це головні ознаки, коли слід терміново припинити самолікування застуди чи ГРВІ.
Коли викликати "швидку" при ковіді
Якщо захворіли на ковід і сатурація – вище 94, то все нормально, якщо ж нижче – відразу до лікаря, – каже Євген Комаровський. – Якщо важко дихати, слабкість не дозволяє підвестися, суїцидальні думки, депресія, неадекватна поведінка – теж терміново до лікаря.
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