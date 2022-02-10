Когда вызывать "скорую" при ковиде и ОРВИ – ответил доктор Комаровский

Вызывать "скорую" при коронавирусе, если состояние стабильное, не надо: ваш семейный врач подскажет, как лечить ковид в домашних условиях. Когда самолечение ОРВИ или коронавируса нужно срочно прекратить и обратиться к врачу, Евгений Комаровский рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
К огромному сожалению отношение к слову "самолечение" у нас на постсоветском пространстве не имеет ничего общего с рекомендациями по самолечению ВООЗ, всемирной, организации здравоохранения, – говорит доктор Комаровский, – у нас однозначно в самолечение вкладывается негативный смысл.
Когда обращаться к врачу при лечении ОРВИ
Как подчеркивает популярный педиатр, ребенка невозможно вырастить без насморка, и каждый родитель знает, что дети болеют, и должен уметь им помочь. Но самолечение должно быть ответственным, информированным и ограниченным во времени.
Второй важный момент, если 2 дня подряд вы произносите фразу "сегодня еще хуже, чем вчера", то немедленно обращайтесь к врачу, – говорит Евгений Комаровский. – Это главные признаки, когда следует срочно прекратить самолечение простуды или ОРВИ.
Когда вызывать "скорую" при ковиде
Если заболели ковидом и сатурация – выше 94, то все нормально, если же ниже – сразу к доктору, – говорит Евгений Комаровский. – Если тяжело дышать, слабость не позволяет встать, суицидальные мысли, депрессия, неадекватное поведение – тоже срочно к врачу.
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