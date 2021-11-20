Коли вводити прикорм і які продукти давати малюкові

Вводити прикорм рекомендують з 6-ти місяців, а які продукти давати малюкові, підкаже педіатр / Фото: unsplash.com
Якщо хтось із дорослих у присутності дитини щось смачно їсть, а малюк тягне ручки – дайте йому щонайменше потримати їжу. Сьогодні, 20 листопада, Всесвітній день дитини розуміємось, коли вводити прикорм і що краще їсти малюкам першого року життя А допомогла нам у цьому наш постійний експерт, сімейний лікар, терапевт та спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк .
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Коли слід вводити прикорм дитині?
Отже, малюк до 6 місяців, згідно з рекомендаціями ВООЗ, має вживати лише грудне молоко чи молочну суміш. Раніше цього віку не варто поспішати і наполягати малюку спробувати що-небудь з'їсти, якщо немовля не виявляє жодного інтересу до їжі і якщо набір ваги в нормі.
Які ознаки готовності малюка до прикорму?
Малюк готовий до прикорму, якщо в нього:
- вік малюка 5,5-6 місяців
- наявність зубів (хоча деякі діти, увага, народжуються із зубами! в інших же зуби можуть з'явитися ближче до 9-12 міс. життя)
- вміння сидіти (хоча чітко в 6 міс. невеликий відсоток дітей сидить самостійно, не на руках у батьків, цю навичку вони освоюють ближче до 8 місяців і пізніше)
У цей момент дуже важливо не злякатися дорослому та дати можливість малюкові хоча б потримати цей об'єкт цікавості в ручках або торкнутися його. У віці 5-6 місяців стійкість уваги малюка дуже нетривала і дитина може просто потримати їжу в ручці короткий проміжок часу або доторкнутися до неї язичком.
Які продукти вводить у прикорм дитини?
Для першого прикорму малюка підходять найкраще:
- Кефір, сир, йогурт без добавок. Готуйте самі на пастеризованому молоці або вибирайте продукти з позначокю "для дітей".
- Гречана, кукурудзяна, вівсяна каші, рисова – не бажано.
- Сезонні фрукти та овочі у вигляді пюре, краще починати з овочів. Готуйте самі або вбирайте лише з дитячого харчування.
Чого не варто робити, коли годуєте дитину
Щоб не прищепити малюку негативні харчові звички, не вмикайте під час його годування гаджети, мультики тощо. Не давайте малюкам соки, пропонуйте лише воду чи несолодкий компот, кисіль.
Такі напої не корисні для дитини , оскільки в них швидко руйнується при варінні вітамін С. Краще дати малюкові свіжий фрукт чи ягоду, а потім нехай зап'є водою. Також не привчайте малюка до солодощів з рафінованим цукром, альтернатива – пастила без цукру, сухофрукти, ягоди.
Нагадаємо, що раніше ми писали про незамінні гаджети для мам, що годують.