Коли вводити прикорм і які продукти давати малюкові

Вводити прикорм рекомендують з 6-ти місяців, а які продукти давати малюкові, підкаже педіатр / Фото: unsplash.com

Якщо хтось із дорослих у присутності дитини щось смачно їсть, а малюк тягне ручки – дайте йому щонайменше потримати їжу. Сьогодні, 20 листопада, Всесвітній день дитини розуміємось, коли вводити прикорм і що краще їсти малюкам першого року життя А допомогла нам у цьому наш постійний експерт, сімейний лікар, терапевт та спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк .

Анна Красюк / Фото: прес-служба

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Коли слід вводити прикорм дитині?

Отже, малюк до 6 місяців, згідно з рекомендаціями ВООЗ, має вживати лише грудне молоко чи молочну суміш. Раніше цього віку не варто поспішати і наполягати малюку спробувати що-небудь з'їсти, якщо немовля не виявляє жодного інтересу до їжі і якщо набір ваги в нормі.

Які ознаки готовності малюка до прикорму?

Малюк готовий до прикорму, якщо в нього:

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вік малюка 5,5-6 місяців

наявність зубів (хоча деякі діти, увага, народжуються із зубами! в інших же зуби можуть з'явитися ближче до 9-12 міс. життя)

вміння сидіти (хоча чітко в 6 міс. невеликий відсоток дітей сидить самостійно, не на руках у батьків, цю навичку вони освоюють ближче до 8 місяців і пізніше)

А ось найважливішою ознакою готовності дитини до прикорму є інтерес до їжі. Якщо хтось із дорослих у присутності дитини щось смачно їсть, дитина може чітко дати зрозуміти, що хоче це спробувати. Малюк буде всім тілом тягтися до їжі, що так зацікавила його.⠀

Привчайте дитину до нових продуктів поступово, даючи потроху / Фото: freepik.com

У цей момент дуже важливо не злякатися дорослому та дати можливість малюкові хоча б потримати цей об'єкт цікавості в ручках або торкнутися його. У віці 5-6 місяців стійкість уваги малюка дуже нетривала і дитина може просто потримати їжу в ручці короткий проміжок часу або доторкнутися до неї язичком.

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Це вже буде великий крок і знайомство з дорослою їжею. Якщо в сім'ї віддають перевагу здоровій їжі, то хвилюватися, що дитина у вашій присутності і під пильним наглядом у віці близько 6 місяців "пограється" з яблуком або розчавить банан, не варто.

Також це великий досвід та великий крок уперед у пізнанні світу дитиною. У цей момент важливо спостерігати, до чого у дитини виникає інтерес і потроху пропонувати це.

Які продукти вводить у прикорм дитини?

Для першого прикорму малюка підходять найкраще:

Кефір, сир, йогурт без добавок. Готуйте самі на пастеризованому молоці або вибирайте продукти з позначокю "для дітей". Гречана, кукурудзяна, вівсяна каші, рисова – не бажано. Сезонні фрукти та овочі у вигляді пюре, краще починати з овочів. Готуйте самі або вбирайте лише з дитячого харчування.

Кабачок – зовсім не ідеальний овоч для прикорму, в ньому мало калорій і малюк не насититься. Зараз, в осінньо-зимовий сезон актуальні для підгодовування малюка морква, батат, картопля, броколі, цвітна капуста.

З 6-7 місяців дитині можна пропонувати бутильовану воду. До цього віку спрагу малюкові краще втамовувати грудним молоком або сумішшю.

З 8-9 місяців у раціон малюка вводять м'ясо – індичку, телятину, кролика. А також рибу (тріска, дорадо, хек), нерафіновані рослинні жири (оливкова олія, лляна, волоські горіхи), свіжі ягоди. З макаронних виробів – лише твердих сортів, зі значком "для малюків", а також печиво, сухарики або хліб, які максимально корисні для дітей за своїм складом.

Новий продукт давайте малюкові не більше 1-2 ложок (в середньому 15 грам). Так продовжуйте 5-7 днів, лише потім слід давати повний обсяг продукту (знову ж таки, відповідно до віку малюка).

Чого не варто робити, коли годуєте дитину

Щоб не прищепити малюку негативні харчові звички, не вмикайте під час його годування гаджети, мультики тощо. Не давайте малюкам соки, пропонуйте лише воду чи несолодкий компот, кисіль.

Не включайте дитині мультики під час їжі, також краще не давати сік, тим паче пакетований / Фото: freepik.com

Такі напої не корисні для дитини , оскільки в них швидко руйнується при варінні вітамін С. Краще дати малюкові свіжий фрукт чи ягоду, а потім нехай зап'є водою. Також не привчайте малюка до солодощів з рафінованим цукром, альтернатива – пастила без цукру, сухофрукти, ягоди.

Нагадаємо, що раніше ми писали про незамінні гаджети для мам, що годують.