Когда вводить прикорм и какие продукты давать малышу

Вводить прикорм рекомендуют с 6-ти месяцев, а какие продукты давать малышу, подскажет педиатр / Фото: unsplash.com
Если кто-то из взрослых в присутствии ребенка что-то вкусно ест, а малыш тянет ручки – дайте ему как минимум подержать еду. Сегодня, 20 ноября, во Всемирный день ребенка разбираемся, когда вводить прикорм и что лучше кушать малышам первого года жизни. А помогла нам в этом наш постоянный эксперт, семейный врач, терапевт и специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.
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Когда же следует вводить прикорм ребенку?
Итак, малыш до 6 месяцев, согласно рекомендациям ВОЗ, должно употреблять только грудное молоко или молочную смесь. Раньше этого возраста не стоит спешить и настаивать кроху попробовать что-нибудь съесть, если младенец не проявляет никакого интереса к пище и если набор веса в норме.⠀
Какие признаки готовности малыша к прикорму?
Малыш готов к прикорму, если у него:
- возраст малыша 5,5-6 месяцев
- наличие зубов (хотя некоторые дети, внимание, рождаются с зубами! у других же зубы могут появиться ближе к 9-12 мес. жизни)
- умение сидеть (хотя четко в 6 мес. небольшой процент детей сидит самостоятельно, не на руках у родителей, этот навык они осваивают ближе к 8 месяцам и позже)
В этот момент очень важно не испугаться взрослому и дать возможность малышу хотя бы подержать этот объект любопытства в ручках или коснуться его. В возрасте 5-6 месяцев устойчивость внимания малыша очень непродолжительна и ребенок может просто подержать пищу в ручке короткий промежуток времени или прикоснуться к ней язычком.
Какие продукты вводит в прикорм ребенка?
Для первого прикорма малыша подходят лучше всего:
- Кефир, творожок, йогурт без добавок. Готовьте сами на пастеризованном молоке или выбирайте продукты со знаком "для детей".
- Гречневая, кукурузная, овсяная каши, рисовая – не желательно.
- Сезонные фрукты и овощи в виде пюре, лучше начинать с овощей. Готовьте сами или вбирайте только из детского питания.
Чего не стоит делать, когда кормите ребенка
Чтобы не привить малышу негативные пищевые привычки, не включайте во время его кормления гаджеты, мультики и т.д. Не давайте малышам соки, предлагайте только воду или несладкий компот, кисель.
Такие напитки не полезны для ребенка, поскольку в них быстро разрушается при варке витамин С. Лучше дать малышу свежий фрукт или ягоду, а потом пусть запьет водой. Также не приучайте малыша к сладостям с рафинированным сахаром, альтернатива – пастила без сахара, сухофрукты, ягоды.
Напомним, что раньше мы писали про незаменимы гаджеты для кормящих мам.