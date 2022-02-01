Кім Кардаш'ян стала зіркою реклами Balenciaga (фото)

Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Усі, хто стежать за життям Кім Кардаш'ян, не зуміли не помітити, що останнім часом її гардероб складається майже з одного бренду – Balenciaga. Знаменитість захопилася маркою у 2021 році та не зраджувала їй ні на шоу Saturday Night Live, ні на сцені DONDA Каньє Веста, ні на Met Gala. І цього ж року Balenciaga назвали найпопулярнішим брендом у світі не без участі зірки реаліті. Тому цілком логічно, що Кардаш'ян у центрі їхньої останньої кампанії.

Фотограф Стеф Мітчелл знімав Кім Кардаш'ян у її будинку у Калабасасі. Знаменитість позує в контрастних образах, що підкреслюють як її особистий стиль, так і досягнення Гвасалії.

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Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

На одному знімку вона – футуристична муза в гладкому чорному комбінезоні, а на другому – у великому пальті з актуальним леопардовим принтом, чоботях та з модною сумкою La Cagole. Вбрання ідеально вписуються в теперішній стиль Кім, але загалом стилізований портрет виходить за рамки простого селфі знаменитості.

Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

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Кім Кардашьян стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

У кампанії також бере участь ікона французького кінематографа Ізабель Юппер, яка знялася в осінній рекламі бренду. На зухвалих фотографіях, зроблених Мітчелл у її паризькій резиденції, Юппер, яка, як і Кардашьян, часто з'являється в Balenciaga на червоних доріжках, здається, повністю перебуває у своїй стихії.

Ізабель Юппер стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

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Ізабель Юппер стала зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Марі Агнес Дін у рекламній кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Томмі Блю став зіркою останньої рекламної кампанії Balenciaga / Фото: Balenciaga

Нова рекламна кампанія Balenciaga / Фото: Balenciaga

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