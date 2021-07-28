Найдорожча картопля фрі в світі: з чого її готують і скільки вона коштує

Блюдо навіть потрапило в книгу рекордів Гіннесса, адже понад 5 тисяч гривень за смажену картоплю ще не просили ніде

Де продають найдорожчу картоплю в світі / Фото: скриншот

Спробувати таку золоту, в прямому сенсі цього слова, картоплю можна в Нью-Йорку. І ціна в 200 доларів (понад 5 тисяч гривень) виправдана, адже готують її з особливих інгредієнтів, а зверху ще й золотом покривають.

Якщо такі гроші за страву ви не готові викласти – дізнайтеся, як приготувати картоплю фрі вдома в духовці.

Але секрет найдорожчої картоплі фрі в світі в трюфелі, пояснює шеф-кухар. Картоплю спочатку фарширують грибами, а потім до неї подають сирний соус з органічних вершків і трюфельним маслом. "Вишенькою на торті" є пелюстки справжнього золота, яким рясно посипають страву.

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Цікаво, що незважаючи на таку високу ціну картоплі, бажаючих спробувати її багато. А купити страву просто прийшовши в ресторан – не можна, на такий делікатес треба записуватися в чергу. А вона, на секундочку, вже розтягнулася на два місяці вперед.

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Коли чекати картоплю фрі в черзі два місяці не хочеться – можна скористатися швидким рецептом традиційної англійської страви від Гордона Рамзі. На приготування його страви фіш-енд-чіпс необхідно витратити тільки 10 хвилин. А це, на секундочку, найпопулярніша англійська страва ще з часів королеви Вікторії.