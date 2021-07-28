Картофель фри за 5 тысяч гривен: из чего его готовят и где продают

Блюдо даже попало в книгу рекордов Гиннесса, ведь более 5 тысяч гривен за жареную картошку еще не просили нигде

Где продают самую дорогую картошку в мире / Фото: скриншот

Попробовать такой золотой, в прямом смысле этого слова, картофель можно в Нью-Йорке. И цена в 200 долларов (более 5 тысяч гривен) оправдана, ведь готовят его из особенных ингредиентов, а сверху еще и золотом покрывают.

Если такие деньги за блюдо вы не готовы выложить – узнайте, как приготовить картофель фри дома в духовке.

Но секрет самого дорогого картофеля фри в мире в трюфеле, объясняет шеф-повар. Картофель сначала фаршируют грибами, а затем к ней подают сырный соус из органических сливок и трюфельным маслом. "Вишенкой на торте" являются лепестки настоящего золота, которым обильно посыпают блюдо.

Реклама

Интересно, что несмотря на такую высокую цену картофеля, желающих попробовать его много. А купить блюдо просто придя в ресторан – нельзя, на такой деликатес надо записываться в очередь. А она, на секундочку, уже растянулась на два месяца вперед.

Читайте также: Чем заправить салат и превратить его в коронное блюдо – 11 главных соусов

Когда ждать картофель фри в очереди два месяца не хочется – можно воспользоваться быстрым рецептом традиционного английского блюда от Гордона Рамзи. На приготовление его блюда фиш-энд-чипс необходимо потратить только 10 минут. А это, на секундочку, самое популярное английское блюдо еще со времен королевы Виктории.