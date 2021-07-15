Який сендвіч ідеальний для вас за гороскопом

Для Близнюків – сендвіч з тунцем, який обов'язково потрібно присмачити соусом, ці люди люблять компліменти, Водолії, які обожнюють усе нестандартне, – сендвіч з брі та ягідним соусом, а для амбітних Овнів – сендвіч з благородним лососем

Який ви сендвіч за гороскопом / Фото: freepik.com

Сендвіч – чудовий сніданок і перекус. Головне – додавати туди тільки корисне, так нас просять дієтологи. А от що класти в них конкретно кожному знаку зодіаку – цікаво дізнатися. Базові елементи залишаються незмінними – хліб, овочі, зелень. Йтиметься про основні інгредієнти. Свій сендвіч за гороскопом можна запити соком, він теж є у кожного знаку. У календарі лайфхаків для літа є класні ідеї, як провести його яскраво.

Овен – лосось

Для емоційних Овнів – красивий сендвіч з лососем / Фото: Depositphotos

Він може бути відвареним або слабосолоним. Це гарна риба, навіть святкова. Як і емоційні й амбітні Овни. Вони часто бувають нестабільними в своїх прагненнях, але прекрасно вміють об'єднувати навколо себе однодумців. Та й від сендвіча з лососем мало хто може відмовитися.

Телець – Крок-мадам або Крок-месьє

Тельці люблять ситно поїсти, їхній сендвіч – "Крок-мадам" / Фото: Pinterest

Ґрунтовні сендвічі з Франції. Їх часто там їдять на сніданок. Чому ґрунтовні? Тому що там є все, щоб наїстися: хліб, шинка, смажене яйце. Тельці обожнюють, коли їжа приготовлена з любов'ю і теплотою, люблять, коли все навколо ясно і зрозуміло. Ці сендвічі вони оцінять точно.

Близнюки – тунець

Близнюки люблять компліменти, обов'язково присмачте сендвічі з тунцем оригінальним соусом / Фото: Depositphotos

Смачна риба, але сухувата. Якщо вона, звісно, не в консервах. Якщо немає, то додайте до тунця трохи оливкової олії. Ось так і з Близнюками: дивишся – ну яскрава ж особистість, цікава аж раптом з ними щось відбувається, і назовні виходять черствість і навіть злість. Словом, задобрювати потрібно Близнюків, вони люблять, коли їх поважають.

Рак – курка

Для нерішучих Раков – сендвіч з куркою / Фото: instagram.com/peskova_katerina

Дещо нерішучі, але легко адаптуються до будь-якої ситуації – це Близнюки. Що, як не курка може охарактеризувати цей знак? Вона легка в приготуванні, як і Близнюки легкі на підйом, і поєднується з будь-якими овочами, як і ці люди вміють комунікувати. Тож, Раки, відваріть або запечіть курку і додайте її у свій сендвіч.

Лев – бекон

Леви, яких дуже складно в чомусь переконати, – сендвіч з беконом / Фото: Pinterest

Леви, по суті, лояльні, але переконати їх часом буває вкрай складно. Вони, звичайно, удаватимуть, що погодилися з опонентом, але це не означає, що це справді так. Наш улюблений бекон – продукт примхливий. Додавати його в сендвіч потрібно обережно. До такого сендвічу смакуватимуть мариновані огірки.

Діва – моцарела і помідори

Для симпатичних Дів – ідеальний сендвіч з моцарелою / Фото: freepik.com

Це поєднання, судячи з усього, було придумано в Італії. Для повної картини додайте туди трохи базиліка та оливкової олії. І так, всі інгредієнти мають бути ідеально порізані – Діви люблять чіплятися до дрібниць і для них важлива кожна деталь.

Терези – яєчний салат

Реклама

Сендвіч з яєчним салатом для розсудливих Терезів / Фото: Depositphotos

Салат з подрібнених яєць між двома скибочками хліба – Терези. Цей ошатний сендвіч схожий на симпатичних Терезів. Їхня особистість збалансована, як і яєчний салат корисним соусом. Представники цього знаку стабільно розважливі та мудрі, вони завжди знають, що їм потрібно з'їсти і як це буде подано.

Скорпіон – з персиком і гострим сиром

Сендвіч з персиком і сиром / Фото: Pinterest

Гострі сири, наприклад, горгондза – це неспокійна вдача цих людей. А персик – це їхня яскрава особистість, настрій якої змінюється від апатії до нестримних веселощів. Скорпіони дуже вимогливі щодо інших, але не люблять, коли їм вказують на їхні помилки. Але за успіхи інших Скорпіони порадіють від душі, будьте впевнені.

Стрілець – яблучний сендвіч

Стрільці люблять усе незвичайне, тому і яблучний сендвіч / Фото: Depositphotos

Так, такі теж є і це, ясна річ, більше десерт. Стрільці, які обожнюють усілякі задоволення, гідно його оцінять. Візьміть білий хліб, тонко наріжте яблука, приправте корицею і обсмажте в солодкому клярі – готово. Під цей сендвіч Стрілець розповість вам, як треба цінувати життя і брати від нього все по максимуму.

Козеріг – сендвіч з яловичою котлетою

Приготуйте для Козерога величезний сендвіч з котлетою, їм сподобається / Фото: Pixabay

Це такі величезні сендвічі, більше нагадують величезну котлету з двома маленькими шматочками хліба. Козероги люблять усе робити, як востаннє. Якщо працюють, то на знос, якщо люблять, то до кінця. Але разом з цим, багато хто з них ледачі люди. А так – з'їж такий величезний сендвіч і про приготування їжі можна на деякий час забути.

Водолій – із сиром брі та ягідним соусом

Водолії люблять усе вишукане, сендвіч з брі вони оцінять / Фото: Depositphotos

Вишукане поєднання. До всього вишуканого, нестандартного та потойбічного у Водоліїв особливе тяжіння. Вони вважають себе особливими людьми, здатними бачити те, що іншим не дано бачити. А брі із соусом, що відтіняє сир, – це ще один привід виділитися з натовпу.

Риби – креветки

Замріяні Риби залюбки скуштують сендвіч з креветками / Фото: instagram.com/alina_cooks_here/

Легкий сендвіч зі смачними креветками. До них, до речі, можна приготувати лимонний соус. Замріяні, трохи відчужені від світу цього, Риби такий сендвіч із задоволенням з'їдять. Якщо, звісно, у них буде на це настрій, і вони зголодніли. Вгадати точно, чого вони захочуть цієї хвилини – неможливо. Просто вони самі погано розуміють, що їм потрібно в цьому житті.

Як бонус – рецепт оригінальних грінок з тартаром з лосося, прикрашеним полуницею.

Тут читайте, який салат потрібно приготувати кожному знаку зодіаку.