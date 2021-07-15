Какой сэндвич идеальный для вас по гороскопу

Для Близнецов – сэндвич с тунцом, который обязательно нужно сдобрить отличным соусом, эти люди любят комплименты, Водолеи, обожающие все нестандартное, – сэндвич с бри и ягодным соусом, а для амбициозных Овнов – сэндвич с благородным лососем

Какой вы сэндвич по гороскопу / Фото: freepik.com

Сэндвич – отличный завтрак и перекус. Главное – добавлять туда только полезное, так нас просят диетологи. А вот что класть в них конкретно каждому знаку зодиака – интересно узнать. Базовые элементы остаются неизменными – хлеб, овощи, зелень. Речь пойдет об основном ингредиенте. Свой сэндвич по гороскопу можно запить соком, он тоже есть у каждого знака. В календаре лайфхаков для лета есть классные идеи, как провести его ярко.

Овен – лосось

Для эмоциональных Овнов – красивый сэндвич с лососем / Фото: Depositphotos

Он может быть отварным или слабосоленым. Это красивая рыба, даже праздничная. Как и эмоциональные и амбициозные Овны. Они часто бывают нестабильными в своих стремлениях, но отлично умеют объединять вокруг себя единомышленников. Да и от сэндвича с лососем мало кто может отказаться.

Телец – Крок-мадам или Крок-месье

Тельцы любят сытно поесть, их сэндвич – "Крок-мадам" / Фото: Pinterest

Основательные сэндвичи из Франции. Их часто там едят на завтрак. Почему основательные? Потому что там есть все, чтобы наесться: хлеб, ветчина, жареное яйцо. Тельцы обожают, когда еда приготовлена с любовью и теплотой, любят, когда все вокруг ясно и понятно. Эти сэндвичи они оценят наверняка.

Близнецы – тунец

Близнецы любят комплименты, обязательно сдобрите в сэндвичи с тунцом вкусным соусом / Фото: Depositphotos

Вкусная рыба, но суховатая. Если она, конечно, не в консервах. Если нет, то добавьте к тунцу немного оливкового масла. Вот так и с Близнецами: смотришь – ну яркая же личность, интересная и вдруг с ними что-то происходит, и наружу выходят черствость и даже злость. В общем, задабривать нужно Близнецов, они любят, когда их уважают.

Рак – курица

Для нерешительных Раков – сэндвич с курицей / Фото: instagram.com/peskova_katerina

Несколько нерешительны, но легко адаптируются к любой ситуации – это Близнецы. Что, как не курица может охарактеризовать этот знак? Она легка в приготовлении, как и Близнецы легки на подъем, и сочетается с любыми овощами, как и эти люди умеют коммуницировать. Так что, Раки, отварите или запеките курицу и добавьте ее в свой сэндвич.

Лев – бекон

Львы, которых очень сложно в чем-то переубедить, – сэндвич с беконом / Фото: Pinterest

Львы, по сути, лояльны, но переубедить их порой бывает крайне сложно. Они, конечно, сделают вид, что согласились с оппонентом, но это не значит, что это действительно так. Наш любимый бекон – продукт капризный. Добавлять его в сэндвич нужно осторожно. К такому сэндвичу будут неплохи маринованные огурцы.

Дева – моцарелла и помидоры

Для симпатичных Дев – идеальный сэндвич с моцареллой / Фото: freepik.com

Это сочетание, судя по всему, было придумано в Италии. Для полной картины добавьте туда немного базилика и оливкового масла. И да, все ингредиенты должны быть идеально порезаны – Девы любят придираться к мелочам и для них важна каждая деталь.

Весы – яичный салат

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Сэндвич с яичным салатом для рассудительных Весов / Фото: Depositphotos

Салат из измельченных яиц между двумя ломтиками хлеба – Весы. Этот нарядный сэндвич похож на симпатичных Весов. Их личность сбалансирована, как и яичный салат полезным соусом. Представители этого знака стабильно рассудительны и мудры, они всегда знают, что им нужно съесть и как это будет подано.

Скорпион – с персиком и острым сыром

Сэндвич с персиком и сыром / Фото: Pinterest

Острые сыры, например, горгондзола – это неспокойный нрав этих людей. А персик – это их яркая личность, настроение которой меняется от апатии до безудержного веселья. Скорпионы очень требовательны по отношению к другим, но не любят, когда им указывают на их ошибки. Но за успехи других Скорпионы порадуются от души, будьте уверенны.

Стрелец – яблочный сэндвич

Стрельцы любят все необычное, поэтому и яблочный сэндвич / Фото: Depositphotos

Да, такие тоже существуют и это, конечно, больше десерт. Любящие всевозможные удовольствия Стрельцы по достоинству его оценят. Возьмите белый хлеб, тонко нарежьте яблоки, приправьте корицей и обжарьте в сладком кляре – готово. Под этот сэндвич Стрелец расскажет вам, как нужно ценить жизнь и брать от нее все по максимуму.

Козерог – сэндвич с говяжьей котлетой

Приготовьте для Козерога огромный сэндвич с котлетой, им понравится / Фото: Pixabay

Это такие огромные сэндвичи, скорее – огромная котлета с двумя маленькими кусочками хлеба. Козероги любят все делать, как в последний раз. Если работают, то на износ, если любят, то до конца – это все в большинстве случаев. Но вместе с этим, многие из них ленивые люди. А так – съешь такой огромный сэндвич и о приготовлении еды можно на некоторое время забыть.

Водолей – с сыром бри и ягодным соусом

Водолеи любят все изысканное, сэндвич с бри они оценят / Фото: Depositphotos

Изысканное сочетание. Ко всему изысканному, нестандартному и потустороннему у Водолеев особая тяга. Они считают себя особенными людьми, способными видеть то, что другим не дано видеть. А бри с оттеняющим его соусом – это еще один повод выделиться из толпы.

Рыбы – креветки

Мечтательные Рыбы с удовольствием попробуют сэндвич с креветками / Фото: instagram.com/alina_cooks_here/

Легкий сэндвич с вкусными креветками. К ним, кстати, можно приготовить лимонный соус. Мечтательные, немного отрешенные от мира сего, Рыбы такой сэндвич с удовольствием съедят. Если, конечно, у них будет на это настроение, и они проголодаются. Угадать точно, чего они захотят в эту минуту – невозможно. Просто они сами плохо понимают, что им нужно в этой жизни.

Как бонус – рецепт оригинальных гренок с тартаром из лосося, украшенным клубникой.

Здесь читайте, какой салат нужно приготовить каждому знаку зодиака.