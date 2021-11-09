Яка поведінка допоможе жінці знайти свою половинку та вийти заміж – радить психолог

Як вийти заміж, якщо вам уже на 20-ть / Фото: unsplash.com
У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" експерт, ТОП-психолог та коуч Олена Адамова дала дієві поради, як не впадати у відчай, якщо вам уже не 20 і ви досі не заміжня.
Замість того, щоб переживати, що ви не одружуєтеся, запитайте себе: що ви для цього робите, яке ваше уявлення про сучасних чоловіків, якою ви бачите себе і яка людина може бути поруч, де ви буваєте, щоб з такими познайомитися? А ще як ви знайомитеся – чи відкриті ви до чоловіків та до прийняття їхньої допомоги? – коментує Олена Адамова.
Експерт радить поставити собі завдання – фіксувати якості всіх чоловіків, які зустрічаються на вашому шляху – у кого гарний вигляд, привабливі очі чи посмішка. У кожному чоловікові потрібно знайти хоча б три переваги. Психолог зазначила, що неможливо вийти заміж, якщо ви не поважаєте сильну стать.
Як налагодити спілкування з чоловіками
Вам допоможуть наступні кроки:
Ви зливаєте величезну кількість ресурсів на паніку: "Я ніколи не вийду заміж". Але насправді є маса незаміжніх жінок 30-35 років, які навіть не думають про новий статус та дітей, але при цьому не почуваються невдахами. Натомість змістіть акцент на те, наскільки ви цікава, красива та незалежна жінка, а повз таку неможливо пройти, – розповіла Олена Адамова.
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