Какое поведение поможет женщине найти свою половинку и выйти замуж – советует психолог

Как выйти замуж, если вам уже на 20-ть / Фото: unsplash.com
В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" эксперт, ТОП-психолог и коуч Елена Адамова дала действенные советы, как не отчаиваться, если вам уже не 20-то и вы до сих пор не замужем.
Вместо того, чтобы переживать, что вы не выходите замуж, спросите себя: что вы для этого делаете, каково ваше представление о современных мужчинах, какой вы видите себя и какой человек может быть рядом, где вы бываете, чтобы с такими познакомиться? А еще как вы знакомитесь – открыты ли вы к мужчинам и к принятию их помощи? – комментирует Елена Адамова.
Эксперт советует поставить перед собой задачу – фиксировать качества всех мужчин, которые встречаются на вашем пути – у кого красивый вид, привлекательные глаза или улыбка. В каждом мужчине нужно найти хотя бы три достоинства. Психолог отметила, что невозможно выйти замуж, если вы не уважаете сильный пол.
Как наладить общение с мужчинами
Вам помогут следующие шаги:
Вы сливаете огромное количество ресурсов на панику: "Я никогда не выйду замуж". Но на самом деле есть масса незамужних женщин 30-35 лет, которые даже не думают о новом статусе и детях, но при этом не чувствуют себя неудачницами. Вместо этого сместите акцент на то, насколько вы интересная, красивая и независимая женщина, а мимо такой невозможно пройти, – рассказала Елена Адамова.
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