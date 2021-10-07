Які продукти підтримають суглоби і допоможуть проти артриту

Підтримають суглоби і допоможуть при артриті жирна риба, горіхи, лляне і кунжутне масло

Жирна морська риба або добавки з риб'ячим жиром обов'язково мають бути в раціоні тих, у кого проблеми із суглобами. Такого висновку дійшли вчені з Ірландії – результат дослідження опублікований у журналі Nutrients.

Чому саме омега-3 корисна для суглобів?

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) містять ейкозапентаєнову кислоту (EPA) і докозагексаєнову кислоту (DHA), здатні знижувати запальні процеси в тканинах. Вплив морських омега-3 ПНЖК на функціональні реакції типів клітин, що беруть участь у запаленні, вивчається протягом багатьох років.

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Взагалі омега-3 потрібні людині для здоров'я не тільки суглобів – це один з базових елементів для здоров'я людини. Вони не утворюються в організмі й мають надходити з їжею. Омега-кислоти потрібні для повноцінної роботи мозку, серця, для якнайшвидшої регенерації організму, молодості та краси.

А щодо проблем із суглобами, при вживанні омега-3 пропадають больові відчуття і запалення, якщо є артроз і ревматоїдний артрит (РА, хронічне аутоімунне захворювання, що характеризується симптомами запалення і болем в суглобах).

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Омега-3 – один з базових елементів для здоров'я людини, що надходять з їжею або у вигляді добавок / Фото: Unsplash

За оцінками дослідників, поширеність РА в усьому світі переважає серед жінок. Тому харчування, багате продуктами з ПНЖК, допоможе боротися з артритом та іншими захворюваннями суглобів.

Які продукти багаті на омега-3 та інші ПНЖК?

Для харчових добавок омега-3 переважно отримують із жирної риби і риб'ячого жиру, а також альфа-лінолевої кислоти (ALA), добутої з рослинних джерел. При ревматоїдному артриті може бути призначений додаткове вживання харчових добавок з омега-3, але їх обов'язково призначає лікар.

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З продуктів на омега-3 багата жирна морська риба, лляне масло і волоські горіхи / Фото: Depositphotos

Найбільше омега-3 містить жирна і напівжирна риба (скумбрія, сардина, лосось, тунець тощо). З рослин найбільшим вмістом омега-3 можуть похвалитися лляне насіння і кунжут.

Тому лляним і кунжутним маслом рекомендується заправляти овочеві салати. Багато омега-3 у волоських горіхах. Є омега-3 (хоча і в менших кількостях) у квасолі, цвітній капусті, шпинаті, броколі.

Раніше ми писали, чим небезпечний дефіцит омега-3.