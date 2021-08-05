Які горіхи збережуть серце і допоможуть продовжити життя

Жменя волоських горіхів в день допоможе знизити ризик розвитку хвороб серця, судин, ожиріння, раку і збільшити тривалість життя на кілька років.

Волоські горіхи збережуть серце, мозок і допоможуть продовжити життя / Фото: unsplash.com

За рахунок високого вмісту рослинної жирної поліненасиченої кислоти Омега-3, волоські горіхи визнані одними з найбільш корисних. Вчені 20 років досліджували показники здоров'я тих, хто щодня їв і не їв волоські горіхи . Результат на користь тих, хто їв: дослідження опубліковано в медичному журналі Nutrients .

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Чим саме корисні для здоров'я волоські горіхи

Медики проаналізували дані близько 100 тисяч людей, намагаючись вивчити зв'язок між споживанням волоських горіхів і смертністю. І оцінити очікувану тривалість життя по відношенню до споживання волоських горіхів дорослими людьми в США. Вивчаючи вплив волоських горіхів на запалення, окислювальний стрес і ризик раку, медики помітили цікавий факт.

Всього близько 50 грамів волоських горіхів в день вже протягом 2 тижнів допомогли придушити ріст клітин раку грудей. Хоча по відношенню до інших видів раку такі дані суперечливі, відзначають вчені – потрібно продовжувати проводити дослідження.

Волоські горіхи знижують шкоду від окисного стресу, покращують роботу мозку / Фото: freepik.com

Горіхи – їжа, багата поживними речовинами: ненасиченими жирами, білками, вітамінами, мінералами і клітковиною. А особливо – жирною поліненасиченої кислотою Омега-3. Саме ця речовина покращує функції сполучної тканини судин, показники крові, тим самим знижуючи ризики розвитку цілого ряду захворювань.

Ті, хто їсть волоські горіхи, набагато менше ризикують померти від інфаркту і інсульту, у них нижчий ризик розвитку атеросклерозу, діабету, ожиріння. Також горіхи допомагають знизити шкоду від окисного стресу, покращують роботу мозку. У тих учасників дослідження, хто не їв волоські горіхи, показники здоров'я були набагато гірше.

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А скільки волоських горіхів можна з'їдати на день?

Медики відзначають, що не більше 30-50 грам: це поживний продукт, який при переїданні може викликати порушення травлення і навіть алергію. Оскільки волоський горіх багатий йодом, то його протипоказано їсти при деяких проблемах з щитовидною залозою.

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Тим, хто худне, потрібно не більше 20 грам горіхів. взагалі, з горіхами треба бути обережними, вводити їх в раціон уважно і акуратно.

І тим не менш, вчені відзначають, що ті, хто регулярно їсти волоські і інші горіхи більш фізично активні, дотримуються більш здорової дієти, споживають менше алкоголю. А також приймають полівітаміни.

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