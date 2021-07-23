Як зрозуміти, що в кавуні або дині є нітрати

Дині і кавуни дозріли раніше через спеку: дієтологи радять їсти ці корисні продукти. Але в ранніх баштанних можуть бути нітрати, як це зрозуміти – в матеріалі

Дині і кавуни допомагають знижувати ризики розвитку раку і виводять токсини / Фото: Сьогодні

Дині і кавуни допомагають знижувати ризики розвитку раку, роблять нашу ДНК більш повноцінною, добрі для волосся, шкіри, виводять токсини і не тільки. Однак, незважаючи на спеку, липень – досить рання пора для баштанних. Чим ще корисні баштанні для здоров'я, як вибрати кавун або диню без нітратів – розповів дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ.

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

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Чим же корисні для здоров'я кавуни і дині

Баштанні, особливо кавун, містять багато каротиноїдів – червоному кольору кавун винен каротиноїду лікопіну. Ця речовина – потужний антиоксидант, тому дуже добре справляється з окислювальним стресом, знижує ризики розвитку раку. І кавун, який так багатий лікопіном, можна відразу їсти, без термічної обробки. На відміну від томатів, які теж містять багато лікопіну, але "активувати" його можна тільки при термічній обробці помідорів.

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І дині, і кавуни багаті вітаміном В 9 (фолієвою кислотою), ця речовина робить нашу ДНК більш повноцінною, тому баштанні рекомендовані дітям і вагітним. Великий вміст в дині кременю допоможе стати вашому волоссю більш здоровими і красивими, також корисні насіння дині і масло з них. Насіння дині можна дістати, посушити і додавати в різні страви.

Стиглий кавун без нітратів – це плід з тонкою скоринкою / Фото: freepik.com

Про кавунове насіння такого не скажеш, зате кавун ще багатий міддю, цинком, селеном, а ці мікроелементи відіграють важливу роль для нормального функціонування наших органів і систем. На прилавках ринків і магазинів вже повнісінько баштанних, хоча для самого сезону кавунів і динь ще зарано .

А коли починається самий сезон і дині з кавунами вже стиглі?

Най-най час дозрівання баштанних – це середина серпня. Спекотна погода зробила в цьому році свою справу і дійсно, наші, наприклад, херсонські кавуни дозріли раніше. Разом з ними зараз на прилавки магазинів і ринків можуть потрапляти тепличні баштанні – вони теж корисні. Але ризик того, що такі плоди можуть містити більше нітратів , дійсно є.

Чи можна визначити нітратний кавун чи диню "на око"?

Можна: у стиглого кавуна без нітратів пляма на боці повинна бути жовтою або помаранчевою, а не бледа.Также дивіться на забарвлення: у нітратних кавунів смужки дуже контрастні . Якщо ж кавун однотонного кольору, то зверніть увагу на пляму навколо хвостика: вона теж повинна бути помітна і суха. Тобто не тільки хвостик повинен бути сухим (деякі продавці і фермери спеціально підрізають хвостики, щоб вони швидше підсохли), але і пляма.

Звертайте увагу і на шкірку – вона повинна бути тонкою, це видно при розрізі кавуна; а кісточки у стиглого кавуна без нітратів повинні бути темними, майже чорними. Якщо ще до того, як розрізати кавун, його злегка подряпати, то на ньому не повинно бути явних слідів від подряпин. Якщо ж шкірка дряпається занадто легко, то такий плід може бути незрілим. Також всередині у нітратного кавуна буде занадто багато білих волокон .

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Найбільше нітратів у баштанних в білій м'якоті біля кірки – тому не їжте її, можна навіть зрізати скоринку відразу. Вибираючи диню, дивіться на колір м'якоті: у нітратних динь вона може бути зеленуватого кольору. А хороша корисна диня без нітратів буде з м'якоттю практично білого кольору.

Щоб від дині був максимум користі, їжте її окремо, вона – монопродукт. Тобто не потрібно змішувати її з іншими продуктами.

На рахунок кавунів пам'ятайте, що вони є потужним природним сечогінним засобом . Заробити надлишок вітамінів, переївши баштанних, складно: вітаміни в них водорозчинні, швидко розчиняються і виводяться з організму, тому гіпервітаміноз заробити складно.

Кавун корисний для дітей, але не забувайте, він – сильне сечогінне / Фото: unsplash.com

Підведемо підсумок: все добре в міру, не варто переїдати. У день слід з'їдати не більше 300-500 грам фруктів. Ці рекомендації підходять і для кавунів з динями.

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