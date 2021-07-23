Как выбрать бахчевые без нитратов: чем полезны дыни и арбузы

Дыни и арбузы созрели раньше из-за жары: диетологи советуют кушать эти полезные продукты. Но в ранних бахчевых могут быть нитраты, как это понять – в материале

Дыни и арбузы помогают снижать риски развития рака и выводят токсины / Фото: Сегодня

Дыни и арбузы помогают снижать риски развития рака, делают нашу ДНК более полноценной, хороши для волос, кожи, выводят токсины и не только. Однако, несмотря на жару, июль – довольно ранняя пора для бахчевых. Чем еще полезны бахчевые для здоровья, как выбрать арбуз или дыню без нитратов – рассказал диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

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Чем же полезны для здоровья арбузы и дыни

Бахчевые, особенно арбуз, содержат много каротиноидов – красному цвету арбуз обязан каротиноиду ликопину. Это вещество – мощный антиоксидант, поэтому очень хорошо справляется с окислительным стрессом, снижает риски развития рака. И арбуз, который так богат ликопином, можно сразу есть, то есть без термической обработки. В отличие от томатов, которые тоже содержат много ликопина, но "активировать" его можно только при термической обработке помидоров.

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И дыни, и арбузы богаты витамином В 9 (фолиевой кислотой), это вещество делает нашу ДНК более полноценной, поэтому бахчевые рекомендованы детям и беременным. Большое содержание в дыне кремня поможет стать вашим волосам боле здоровыми и красивыми, также полезны дынные семечки и масло из них. Семечки дыни можно достать, посушить и добавлять в различные блюда.

Спелый арбуз без нитратов – это плод с тонкой корочкой / Фото: freepik.com

Про арбузные семечки такого не скажешь, зато арбуз еще богат медью, цинком, селеном, а эти микроэлементы играют важную роль для нормального функционирования наших органов и систем. На прилавках рынков и магазинов уже полным-полно бахчевых, хотя для самого сезона арбузов и дынь еще рановато.

А когда начинается самый сезон и дыни с арбузами уже спелые?

Самое-самое время созревания бахчевых – это середина августа. Жаркая погода сделала в этом году свое дело и действительно, наши, например, херсонские арбузы созрели раньше. Вместе с ними сейчас на прилавки магазинов и рынков могут попадать тепличные бахчевые – они тоже полезные. Но риск того, что такие плоды могут содержать больше нитратов, действительно есть.

Можно ли определить нитратный арбуз или дыню "на глаз"?

Можно: у спелого арбуза без нитратов пятно на боку должно быть желтым или оранжевым, а не бледным.Также смотрите на окраску: у нитратных арбузов полоски очень контрастные. Если же арбуз однотонного цвета, то обратите внимание на пятно вокруг хвостика: оно тоже должно быть заметным и сухим. То есть не только хвостик должен быть сухим (некоторые продавцы и фермеры специально подрезают хвостики, чтобы они быстрее подсохли), но и пятно.

Обращайте внимание и на корку – она должна быть тонкой, это видно при разрезе арбуза; а косточки у спелого арбуза без нитратов должны быть темными, почти черными. Если еще до того, как разрезать арбуз, его слегка поцарапать, то на нем не должно быть явных следов от царапин. Если же кожица царапается слишком легко, то такой плод может быть неспелым. Также внутри у нитратного арбуза будет слишком много белых волокон.

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Больше всего нитратов в бахчевых в белой мякоти возле корки – поэтому не ешьте ее, можно даже срезать корку сразу. Выбирая дыню, смотрите на цвет мякоти: у нитратных дынь она может быть зеленоватого цвета. А хорошая полезная дыня без нитратов будет с мякотью практически белого цвета.

Чтобы от дыни был максимум пользы, ешьте ее отдельно, она – монопродукт. То есть не нужно смешивать ее с другими продуктами.

На счет арбузов помните, что они являются мощным природным мочегонным средством. Заработать переизбыток витаминов, переев бахчевых, сложно: витамины в них водорастворимые, быстро растворяются и выводятся из организма, поэтому гипервитаминоз заработать сложно.

Арбуз полезен для детей, но не забывайте, он – сильное мочегонное / Фото: unsplash.com

Подведем итог: все хорошо в меру, не стоит переедать. В день следует съедать не более 300-500 грамм фруктов. Эти рекомендации подходят и для арбузов с дынями.

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