Як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи – поради психолога

Як впоратися зі стресом / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" психолог та коуч Олена Адамова розповіла, звідки виникає стрес та як підтримувати емоційний баланс у нелегкі часи.

Насамперед, слід зрозуміти, що стрес виникає не лише через негатив. Позитивні зміни теж дуже впливають – організм починає давати збій і витрачати значно більше ресурсів. І тут виникає необхідність відновлення. Тому треба задовольняти всі фізіологічні потреби, а інакше – психіка та організм самостійно розподіляє ресурси, це впливає на занепад сил", – коментує психолог.

Найважливіше, що варто зробити – це не нехтувати відпочинком та сном. Також Адамова зазначила, що їжа та позитивні емоції, а також трішки лінощів допоможуть впоратися зі стресом.

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Людям-генераторам важко навчитися лінуватися. Але іноді це просто потрібно. Лінь – це потужний ресурс, сигнал про перевтому. Тому треба відсторонитися від справ і розкласти все по поличках, – радить психолог.

Щоб не поринути у стан апатії, слідує:

чітко визначити, який час ви можете випасти з процесу, щоб провести саморефлексію;

розписати всі ключові завдання: важливо чи ні, терміново чи зачекає;

не лаяти себе за витрати часу, а навпаки – промовляти: "Я працюю над відновленням свого ресурсу" або "Я працюю над відновленням енергії".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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