Как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена – советы психолога

Как справиться со стрессом / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова рассказала, откуда возникает стресс и как поддерживать эмоциональный баланс в нелегкие времена.

Прежде всего следует понять, что стресс возникает не только из-за негатива. Положительные перемены тоже оказывают большое влияние – организм начинает давать сбой и тратить куда больше ресурсов. В этом случае возникает необходимость восстановления. Поэтому нужно удовлетворять все физиологические потребности, а иначе – психика и организм самостоятельно распределяет ресурсы, это и влияет на упадок сил, – комментирует психолог.

Самое важное, что стоит сделать, – это не пренебрегать отдыхом и сном. Также Адамова отметила, что еда и положительные эмоции, а также немножко лени помогут справиться со стрессом.

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Людям-генераторам тяжело научиться лениться. Но иногда это просто необходимо. Лень – это мощный ресурс, сигнал о переутомлении. Поэтому нужно отстраниться от дел и разложить все по полочкам, – советует психолог.

Чтобы не погрузиться в состояние апатии, следует:

четко определить, на какое время вы можете выпасть из процесса, чтобы провести саморефлексию;

расписать все ключевые задачи: важно или нет, срочно или подождет;

не ругать себя за трату времени, а наоборот – проговаривать: "Я работаю над восстановлением своего ресурса" или "Я работаю над восстановлением энергии".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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