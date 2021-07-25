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Як зміцнити імунітет – 6 порад доктора Комаровського

25 липня, 08:45

Світлана Євсєєва

Євген Комаровський озвучив 6 простих порад, виконуючи які постійно, можна зміцнити імунну систему

Щоб зміцнити імунітет, потрібно бути фізично активним і займатися спортом / Фото: Сьогодні

Стреси, погане харчування, шкідливі звички, ігнорування гігієни – здавалося б речі очевидні і шкідливі. Але саме вони і послаблюють нашу імунну систему . Щоб імунітет не підкачав, досить дотримуватися простих правил: повідомляє в своєму інстаграм-журналі популярний дитячий лікар Євген Комаровський.

А ми зібрали 10 Лайфхакыв, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім .

Які ж 6 правил для міцного імунітету?

Ці правила нам всім добре відомі, залишилося тільки їх дотримуватися, а саме:

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  1. бути фізично активним і займатися спортом,
  2. досить спати і висипатися,
  3. пити багато води, тобто дотримуватися водного балансу,
  4. відмовитися від алкоголю,
  5. не забувати мити руки частіше,
  6. харчуватися раціонально.

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Як бачите, цілком звичайні речі допоможуть зробити вашу імунну систему більш витривалою.

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