Чим прикрасити дім на Геловін: 8 речей від українських брендів

Декор для дому на Геловін 2021 від українських брендів / Фото: пресслужба

Нам же найбільше подобається традиція прикрашати до Геловіну дім: зазвичай для цього у нагоді стають гарбузи, штучне павутиння та різноманітні "жахіття". Якщо ж ви не надто хочете наповнювати квартиру ляльками-вампірами та печивом у формі відрубаних пальців, дивіться альтернативу: разом із магазином Всі. Свої | Дім та декор ми склали добірку доброго та естетичного декору до Геловіну від українських брендів.

Свічки від The eye

Свічки — один із найважливіших атрибутів Геловіну. Саме свічка мерехтить всередині гарбуза із вирізаним обличчям, що є головним символом свята. Якщо страшні пики з гарбузів — не ваша історія, радимо просто купити красиві свічки. Наприклад, соєві з великою палітрою ароматів від бренду The eye. Відтінки трав і прянощів точно налаштують вас на святковий лад.

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Свічки від The eye / Фото: пресслужба

Свічники від Eco light

Красивим свічками — красиві свічники. Бренд Eco light виготовляє підставки з металу й натурального дерева. Вони стануть чудовою прикрасою інтер’єру не лише на Геловін, а й самостійним декором у повсякденному житті. Обираючи свічники для Геловіну, радимо звертати увагу на різні варіанти: від декоративних тарілок до великих скляних посудин.

Свічники від Eco light / Фото: пресслужба

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Тематичні тарілки від Sence of ceramic

Майстерня Sence of ceramiс створює фантастичні тарілки й миски з ручним розписом. До Геловіну керамісти підготували спеціальну колекцію посуду з тематичними малюнками. Той самий гарбуз, який "одомашнили" маленькі мишки — чудовий мотив для естетського переосмислення Геловіну. Збирайте друзів, одягайте костюми та влаштуйте геловіньске чаювання з цим прекрасним посудом. І гарбузовий пиріг не забудьте!

Тематичні тарілки від Sence of ceramic / Фото: пресслужба

Шоколадні цукерки від Wander

Яке ж свято без солодощів? Так, на відміну від Америки, в Україні дітлахи не ходять від оселі до оселі із закликом "Цукерки або смерть!". Однак, чому б не потішити солоденьким себе та друзів? Бренд Wander підготував до Геловіну спеціальний набір "страшних" цукерок. Це шоколадні гарбузи, привиди та монстри.

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Цукерки від Wander / Фото: пресслужба

Горщики та кашпо від Dusha decor

Черепи мають свою геловінську моторошну естетику, тому стануть класним декором. Особливо, якщо це бетонні вироби від бренду Dusha decor. Горщики та кашпо у формі черепів чудово впишуться у будь-який інтер’єр: від лофту до скандинавського мінімалізму.

Горщики та кашпо від Dusha decor / Фото: пресслужба

Декор для дому від Home Gnome

Тим, хто не відчуває особливої любові до павуків, кажанів і привидів, радимо звернути увагу на гномів від Home Gnome. Ці інтер’єрні ляльки ручної роботи допоможуть створити в домі атмосферу Геловіну в парі з іншим страхітливим декором. А можуть і відіграти соло-партію у повсякденному житті.

Декор для дому від Home Gnome / Фото: пресслужба

Аромати для дому від Esse

Аромасвічки, дифузори та освіжувачі повітря — все це може створити у вашій оселі відчуття безтурботності, затишку та свята. Важливо лише обрати той самий аромат: жасмину, ванілі, кави...

Аромати для дому від Esse / Фото: пресслужба

Ігри для веселого вечора від Ігромаг

Якщо плануєте святкувати Геловін у компанії друзів, радимо придбати настільні ігри. В арсеналі бренду "Ігромаг" можна знайти розваги на будь-який смак: для веселої компанії чи пари, про палеоамериканців чи супергероїв, для дорослих чи дітей.

Ігри для дітей та дорослих від Ігромаг / Фото: пресслужба

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