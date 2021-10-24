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4 заклади в Україні, які здивували інстаграмними фотозонами до Гелловіну

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
24 жовтня, 15:45
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Колись на питання "Цукерки чи життя" люди відповідали коротко – "Солодощі". А зараз – "Спершу фото, а потім солодощі". Ми знайшли 4 заклади, які підготувалися до Гелловіну та зробили інстаграмні фотозони
4 заклади в Україні, які здивували інстаграмною фотозоною до Гелловіну
4 заклади в Україні, які здивували інстаграмною фотозоною до Гелловіну

Читай та обирайте фотозону для майбутньої гелловінської фотосесії. І дізнайтеся, які найхимерніші парні костюми до Гелловіну варто обирати.

1 – Kiev Food Market

Летючі миші та Джек-Ліхтар – перші, хто зустрічають гостей Kiev Food Market. У їх компанії є ще невідомі персонажі у чорних плащах. Але хто це: дементори з "Поттеріани" чи герої хоррорів? Відповідь залишається секретом для відвідувачів фуд-холу. Обабіч дверей розмістили десятки гарбузів, які є символом Гелловіну та сіно. Словом, типова гелловінська атмосфера, яка мотивує зробити фотосесію.

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/ Фото: Instagram: katerina.moskalenko

Де знайти: на вул. Московській, 8.

2 – Milk Bar у Києві

Дизайнери Milk Bar, які зробили гелловінську фотозону, використали мінімум гарбузів та максимум скелетів і листя. Кияни спершу бачуть "перформанс" скелетів біля входу, лише потім ідуть за кавою. Деякі зі скелетів імітують танці, сидять на лавці з телефонами, спілкуються за столиком на терасі чи вигулюють собак.

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/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Один із них намагається вибратися на дах. Цікаво, йому все ж вдастся?

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/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Де знайти: на вул. Шота Руставелі, 16.

3 – Nikos Greek Bistro в Одесі

Заклад грецької кухні Nikos Greek Bistro здивував естетичною фотозоною. Вона не асоціюється з фільмами жахів та не викликає страх, коли проходиш повз неї ввечері. Бо на ній не розмістили істот в чорних плащах чи Джека-Ліхтаря. Але є естетичні гарбузи в голубому, синьому та помаранчевому кольорі. Словом, заради такої фотозони, купують квитки в Одесу.

/ Фото: Instagram: Nikos Greek Bistro

Де знайти: на вул. Грецькій, 32.

4 – Good Girl в Києві

Заклад здорової їжі Good Girl влаштував гарбузовий рай для своїх гостей. На відвідувачів біля входу чекають: гірка, десятки гарбузів та сіно.

/ Фото: Instagram: goodgirlkyiv

А ще опудало Василь, який став членом команди на період підготовки до Гелловіну. З ним гості люблять робити фото.

/ Фото: Instagram: goodgirlkyiv

Де знайти: на вул. Мечниковій, 7.

Дізнайтеся також, як повторити макіяж відьми на Гелловін.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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