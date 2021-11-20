Як прикрасити дім на Новий рік 2022 – поради декоратора

Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

FIORI Company вже традиційно не просто слідує трендам напередодні свята, а по-справжньому їх задає. Ми попросили Костянтина Кондакова, креативного директора компанії, запропонувати варіанти, як прикрасити дім цього року, на які кольори та елементи декору звернути увагу.

Чорний – новий чорний

Зелений та червоний вже традиційні різдвяні кольори. Це не просто данина святу, а традиція, що історично склалася. Зелений асоціюється з вічним життям і таємницею. Як говорить одна стара книга: Відповідно до історії, взимку всі дерева втрачають листя, а кущі падуба залишалися вічнозеленими. Люди думали, що в них криється якесь чаклунство, яке допомагає пережити зимові холоди. З одного боку, ставилися до нього з побоюванням, а з іншого – захоплювалися і прикрашали свої будинки вінками з падуба з думкою про літо й відродження життя.

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Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Червоний колір – символ безумовного кохання і не тільки. Тому поєднання зеленого та червоного кольорів вважається класичним на різдвяні свята. Ще до появи ялинкових іграшок люди прикрашали вінки з падуба червоними яблуками, як символ вічного життя та кохання.

Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

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Цього року ми пропонуємо подивитися по-іншому на різдвяне оформлення та розглянути альтернативу класичним зеленим ялинкам. Натомість вражаючим варіантом стануть чорні ялинки. Вже самі собою вони виглядають самодостатньо, шикарно, сучасно й сміливо.

Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

До того ж, чорні ялинки – чудова база для створення новорічного декору. На тлі чорного кольору виграшно виглядають ялинкові іграшки усіляких кольорів. Це можуть бути як мінімалістичні ялинкові кулі, так і вишуканіші іграшки з блискітками, кристалами і паєтками. Відмінним рішенням стануть ялинкові прикраси білого кольору, гра контрастів і монохром допоможуть вам виділитися.

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Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Але й на цьому експерименти не завершуйте. Прекрасною прикрасою ялинки стане все, що вам подобається.

Must Have свята – додаткові ялинки

Коли хочеться, щоб атмосфера свята відчувалася у всьому домі, на допомогу приходять невеликі ялинки. Це актуальні дерева в горщиках чи ялинках, які можна поставити на камін або на комод, розмістити в коридорі чи навіть на кухні. Ці ялинки відповідають за додатковий декор та доповнюють загальну концепцію. Отже, свято відчуватиметься у кожній кімнаті та у кожному куточку будинку.

Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Більше блиску

Один з новорічних трендів, який хочеться виділити, нестандартний блиск каменів. Якщо в декорі хочеться відійти від мінімалізму і додати якнайбільше сяйва, цього сезону це офіційно можна й потрібно. Іграшки з кристалами, паєтками або камінням стануть окрасою не лише новорічної ялинки, але їх можна використовувати і в оформленнях. Наприклад, прикрашати ними святковий стіл.

Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Ключові матеріали: сувеніри з дерева та кераміки

Екотренд не втрачає своєї популярності і продовжується у новорічному декорі. Сувеніри з дерева стануть чудовим доповненням до різдвяного оформлення. У них поєднується творчість та ремесло різьблення по дереву. Зрештою кожен елемент декору – справжній витвір мистецтва, у якому приділили увагу кожній деталі. Такі сувеніри можуть прикрасити, наприклад, підвіконня, той таки камін, комод.

Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Актуальними залишаються сувеніри з кераміки. Різні пташки, олені, балерини або інші фігурки, які припадуть вам до смаку. Їх можна використовувати для сервірування столу, оформляти будинок чи дарувати близьким людям.

Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Час дарувати подарунки

Новорічні свята завжди асоціюються з подарунками. Щороку постає питання, що подарувати і як це зробити незвичайно та креативно. Головне та найважливіше, що можна подарувати – це емоції. Для цього знадобиться велика гарна коробка і найбільш душевне наповнення, підібране зі смаком і любов'ю. Це може бути шампанське та набір ялинкових іграшок, додаткові статуетки чи будь-який інший новорічний декор.

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