Як прибрати біль у шиї – 4 вправи для виконання вдома

Прибрати біль у шиї допоможуть вправи, які можна виконувати вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

Біль у шиї, викликаний сидячим способом життя, часто провокує головні болі та мігрень. Чому ще може боліти шия і які вправи допоможуть цей біль полегшити, – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Більшість із нас задіяна на сидячій роботі, але якщо й решту часу проводити без руху, то проблеми зі здоров'ям неминучі. Навіть відносно тупі, не сильні болі в шиї заважають нам концентруватись і виконувати свою роботу, ми стаємо ще менш рухливими, з'являється біль у вухах, потилиці, болить голова.

Часто біль у шиї чи спині пов'язан з тим, що ваше робоче місце організовано неправильно, меблі не підходять по зросту, ви сидите зігнувшись. Болі в шиї можуть викликати незручні подушка та матрац, на яких ви спите.

Боліти шия може і при проблемах з опорно-руховим апаратом, після перенесених травм – у таких випадках допоможе розібратися профільний спеціаліст (травматолог, ортопед тощо).

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Як зняти біль у шиї в домашніх умовах

Якщо болючість викликана гіподинамією та сидячою роботою, то допоможе масаж, самомасаж, стречинг (розтяжки): ви зможете робити це самостійно вдома, а фізичний терапевт навчить, як правильно виконувати такі "прийоми" самодопомоги. Данило Якубовський демонструє, як правильно робити такі вправи:

Не панікуйте, полегшення після такої гімнастики може настати не одразу. Для досягнення цілі потрібно мінімум 1-3 тижні роботи і навіть більше, а потім важливо закріплювати результат.

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Тому пробуйте поступово: сядьте рівно, потягніться грудиною вперед, підборіддя опустіть, трохи втягніть у себе.

Виконайте рухи із відео, засікайте 30-60 секунд, повторіть 1-2 рази. Усі вправи займуть менше ніж 7 хвилин. Виконуйте їх 2-3 рази на день і ви точно відчуєте позитивні зміни

Якщо біль або дискомфорт стає сильнішим, зверніться до фізичного терапевта або вашого сімейного лікаря, не затягуйте.

І "вищий пілотаж" для тих, хто бажає зміцнити шию і відчути приплив сил у цій частині тіла.

Як робити :

п'яти, коліно, тазостегновий суглоб, плече та вухо тримайте на одній лінії

підборіддя треба втягнути, грудину трохи підняти, прес втягнути в себе

таз злегка підкрутити, щоб можна було випрямити поперековий лордоз

коліна випрямити, ноги тримати трохи вуже плечей

засікаємо в такому положенні 2, а краще 3-4 хвилини, робимо 2 підходи

спокійно відходимо від стінки, отримуємо задоволення

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