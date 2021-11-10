Чому восени частіше болить голова – 8 способів полегшити стан

Восени загострюються наші болячки, ми починаємо приймати більше ліків, а вони можуть спричинити головний біль. Чому ще болить голова і що робити – у матеріалі

Восени частіше болить голова через стрес, загострення болячок та прийом ліків / Фото: freepik.com

Найпоширенішими розладами нервової системи є головні болі. Причому на їхню появу навіть у здорових людей впливає безліч факторів. Чому може боліти голова і в яких випадках анальгетики марні – розбираємося на експертах.

Чому не варто терпіти головний біль

Головний біль може себе "поводити" непередбачувано і з легкого нездужання перерости у болісний стан. Тому знеболювальне краще прийняти одразу, а не намагатися перетерпіти. Крім того, реакція організму на головний біль, постійне терпіння хронічних головних болів сприяють розвитку інших хвороб.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що показники депресії серед людей, які страждають на мігрень або на сильні головні болі, що втричі перевищують аналогічні показники серед здорових людей.

Але постійно приймати анальгетики теж не вихід, оскільки ви просто знімаєте симптом головного болю, але не усуваєте саму причину.

Крім того, якщо захоплюватися такими препаратами, то з'являється так званий вторинний головний біль: статистика ВООЗ зазначає, що переважно такі болі турбують жінок і найстійкіший головний біль зранку, при пробудженні.

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Якщо після пробудження болить голова, то зверніть увагу, чи не надто ви налягаєте на медикаменти / Фото: freepik.com

Тому – якщо вранці болить голова, зверніть увагу, чи не надто ви налягаєте на знеболювальні та інші медикаментозні препарати.

Чому ж болить голова найчастіше?

Досить велика кількість людей, причому саме жінок, страждають на мігрень. Це пояснюється гормональними чинниками: менструальний цикл, вагітність, менопауза. Причиною мігрені стає процес у головному мозку, який призводить до вивільнення навколо нервів та кровоносних судин голови запальних речовин. Вони викликають біль.

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Можливо, причина головного болю криється у порушенні обмінних процесів мозку (зараз, на тлі постковідного синдрому, це виникає дуже часто), або порушена робота нервових закінчень. Також чимала кількість патологій нервової системи та супутнього симптому, тобто головного болю, викликаного травмами.

Як зазначає професор кафедри ерготерапії та фізіотерапії Національного університету фізичного виховання та спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров, велика частка наслідків різних травм тягне за собою ушкодження головного чи спинного мозку.

Зростає кількість людей із цукровим діабетом (а нерідко і діабетичною поліневропатією), погіршується екологія, все це призводить до захворювань нервової системи. Так званий головний біль напруги часто вперше виникає у підлітків, він пов'язаний із статевим дозріванням.

І звичайно ж, один з основних факторів головного болю – це стрес, проблеми з опорно-руховим апаратом, порушення постави, сидяча робота та малорухливий спосіб життя загалом. Якщо ви годинами сидите в офісі, у вас болить спина, шия – то й голова болітиме теж.

Мігрень частіше атакує жінок, ніж чоловіків, це пов'язано з їхнім гормональним фоном / Фото: Depositphotos

Ми сидимо в незручних позах, задушливих, погано вентильованих приміщеннях: у результаті порушується кровообіг, перетискаються судини та м'язи, наша кров та мозок одержують менше кисню. Підсумок – млявість, слабкість, біль голови.

Інший важливий момент – те, як і скільки ви спите. Оскільки уривчастий сон менше 7-8 годин викличе у вас накопичення втоми та головний біль. Як і незручний матрац чи ліжко, подушка, на яких ви спите.

А ще головні болі часто бувають у метеочутливих людей, у гіпертоніків і навпаки – людей зі зниженим тиском (гіпотоніків).

Чи можна зняти біль голови без пігулок?

Якщо головні болі хронічні, заважають вашому нормальному способу життя, зверніться за допомогою: можна почати зі свого сімейного лікаря або відразу звернутися до невролога, якщо була травма – до реабілітолога. Але якщо ви просто перевтомилися або видався складний день на роботі, можна спробувати кілька простих способів. Так, лікар медицини Тибету Олена Бєляєва радить:

Помасажувати "точку вітру", вона знаходиться на відстані 8 пальців від лінії росту волосся. Тобто поставте руки на лоб зверху посередині і від лінії волосся відрахуйте 8 пальців (не сантиметрів!) Таким же чином помасажуйте 2 точки біля основи черепа: намацайте ззаду ямки по обидва боки кріплення м'язів шиї до черепа, тиснути їх потрібно досить сильно, але спокійно і не метушитися. Прийміть душ і вимийте голову, навіть якщо чисте волосся. Це розслабить і позбавить від шкірного жиру, що накопичився за день, в результаті головний біль відпустить. Попийте чистої води і взагалі не забувайте дотримуватися питного балансу протягом дня. Спробуйте ароматерапію: подихати ефірною олією м'яти, лаванди або можна запалити аромалампу з іншою олією. Звичайно ж, якщо ви добре переносите такі олії і немає алергії на них. Прикладіть на повіки, скроні або бічну поверхню шиї (де сонна артерія) змочені прохолодною водою ватяні диски. Але не варто прикладати лід, особливо на відкриту шкіру, можна переохолодити шкіру чи нерви. Якщо є можливість прогулятися перед сном, не відмовляйтеся від такої прогулянки. Це теж допоможе зняти напругу, зменшить головний біль та допоможе легше заснути. Регулярно "скидайте" стрес, знайдіть свій спосіб – масаж, медитація, улюблене хобі, плавання у басейні тощо.

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