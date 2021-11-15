Как убрать боль в шее – 4 упражнения для выполнения дома

Убрать боль в шее помогут упражнения, которые можно выполнять дома / Фото: Коллаж: Сегодня
Боль в шее, вызванная сидячим образом жизни, часто провоцирует головные боли и мигрень. Почему еще может болеть шея и какие упражнения помогут эту боль облегчить – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.
Большинство из нас задействовано на сидячей работе, но если и остальное время проводить без движения, то проблемы со здоровьем неизбежны. Даже относительно тупые, не сильные боли в шее мешают нам концентрироваться и выполнять свою работу, мы становимся еще менее подвижными, появляется боль в ушах, затылке, болит голова.
Как снять боль в шее в домашних условиях
Если болезненность вызвана гиподинамией и сидячей работой, то поможет массаж, самомассаж, стречинг (растяжки): вы сможет делать это самостоятельно дома, а физический терапевт обучит, как правильно выполнять такие "приемы" самопомощи. Даниил Якубовский демонстрирует, как правильно делать такие упражнения:
Не паникуйте, облегчение после такой гимнастики может наступить не сразу. Для достижения цели потребуется минимум 1-3 недели работы и даже больше, а затем важно закреплять результат.
И "высший пилотаж" для тех, кто хочет укрепить шею и почувствовать прилив сил в этой части тела.
Как делать:
- пятки, колено, тазобедренный сустав, плечо и ухо держите на одной линии
- подбородок втянуть, грудину немного поднять, пресс втянуть в себя
- таз слегка подкрутить, что бы было возможно выпрямить поясничный лордоз
- колени выпрямить, ноги держать немного уже плеч
- засекаем в таком положении 2, а лучше 3-4 минуты, делаем 2 подхода
- спокойно отходим от стенки, получаем удовольствие
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