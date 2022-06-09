Як врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя – порада психолога

Щоб врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя, психолог радить виділяти час на горе, радість та побутові справи

До студії програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 на телеканалі "Індиго TV", прийшла психолог Вікторія Любаревич-Торхова . Під час розмови з ведучими каналу "Україна" Лілією Ребрик та Славою Деміним експерт розповіла, як позбутися синдрому відкладеного життя і дала поради, як утримати психологічний стан в нормі.

Найпоширенішою проблемою під час війни є синдром відкладеного життя.

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Війна змінила кожного українця, але є люди, які особливо складно минають цей період. Психолог Вікторія Любаревич-Торхова зазначає – на її думку, кожен другий українець зараз потребує професійної допомоги . А найпоширенішою проблемою є індром відкладеного життя.

Втішайте себе тим, що синдром відкладеного життя не виникає просто так – ви дуже хороша людина і співпереживаєте тим, кому зараз погано. Виділяйте з цього позитив і, хоча б трохи балуйте себе – ви на це заслуговуєте, – коментує психолог Вікторія Любаревич-Торхова в ефірі "Ранку з Україною". – Простіше тим, у кого є діти і близькі поряд – є заради когось посміхнутися, привести себе в порядок, причепуритися, приготувати їжу.

Ще однією проблемою зараз є нерозуміння та неприйняття інших. Особливо це стосується дозвілля та його демонстрації у соціальних мережах.

Люди переживають цей час по-різному, і це нормально. Пізніше ми об'єднаємося у спогадах та досвіді. Зараз одні продовжують жити і хочуть ділитися цим у соціальних мережах, а інші – не приймають це. Як правило, друга категорія людей – це ті, хто журиться і переживає втрату або ж люди, з сильним почуттям провини того, хто вижив, – пояснює психолог. – Добре, що хтось може ділитись щасливими моментами – це величезний прогрес!

Не менш цінною порадою є дозвіл собі не все спазу, але потроху. Експерт рекомендує виділити певний час на те, щоб поплакати, порадіти, почитати новини, зайнятися звичайними справами тощо. Головне – продовжувати жити.

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV", дивіться відео за посиланням.

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