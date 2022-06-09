Как спасти психику во время войны и вернуть себе радости жизни – совет психолога

Чтобы спасти психику во время войны и вернуть себе радости жизни, психолог советует выделять время на горе, радость и бытовые дела / Фото: freepik.com

В студию программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 8:30 на телеканале "Індиго TV", пришла психолог Виктория Любаревич-Торхова. Во время разговора с ведущими канала "Украина" Лилией Ребрик и Славой Деминым эксперт рассказала, как избавиться от синдрома отложенной жизни и дала советы, как удержать психологическое состояние в норме.

Самой распространенной проблемой во время войны является синдром отложенной жизни. / Фото: freepik.com

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Война изменила каждого украинца, но есть люди, которые особенно сложно проходят этот период. Психолог Виктория Любаревич-Торхова отмечает – по ее мнению, каждый второй украинец сейчас нуждается в профессиональной помощи. А самой распространенной проблемой является синдром отложенной жизни.

Утешайте себя тем, что синдром отложенной жизни не возникает просто так – вы очень хороший человек и сопереживаете тем, кому сейчас плохо. Выделяйте из этого позитив и, хотя бы немного балуйте себя – вы этого заслуживаете, – комментирует психолог Виктория Любаревич-Торхова в эфире "Ранку з Україною". – Проще тем, у кого есть дети и близкие рядом – есть ради кого улыбнуться, привести себя в порядок, принарядиться, приготовить еду.

Еще одной проблемой сейчас есть непонимание и неприятие других. Особенно это касается досуга и его демонстрации в социальных сетях.

Люди переживают это время по-разному и это нормально. Позже мы объединимся в воспоминаниях и в опыте. Сейчас же одни продолжают жить и хотят делиться этим в социальных сетях, а другие – не принимают это. Как правило, вторая категория людей – это те, кто горюют и переживают потерю или же люди, с сильным чувством вины выжившего, – объясняет психолог. – Хорошо, что кто-то может делиться счастливыми моментами – это огромный прогресс!

Не менее ценным советом является разрешение себе не все спазу, но понемногу. Эксперт рекомендует выделить определенное время на то, чтобы поплакать, порадоваться, почитать новости, заняться обыденными делами и т.д. Главное – продолжать жить.

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV", смотрите видео по ссылке.

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