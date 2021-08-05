Як зберегти фігуру стрункою: ТОП-5 вправ від Тіни Кароль

Присідання на лавочці, планка і нахили, які можна виконувати на вулиці, допоможуть залишатися стрункою. Так говорить Тіна Кароль і ділиться улюбленими вправами

Тіна Кароль показала 5 вправ, як зберегти фігуру стрункою / Фото: Колаж: Сьогодні

Короткі тренування корисніше, ніж відсутність спорту у вашому житті: каже народна артистка України Тіна Кароль. Залишатися завжди підтягнутою і стрункою допоможуть 5 вправ, якими селебріті поділилася зі своїми фанами: повне відео опубліковано в інстаграм "Тіна Кароль. Офіц.фан-клуб".

А ми зібрали для вас 10 лйфхаків, які допоможуть провести серпень корисніше і цікавіше.

Які вправи рекомендує Тіна Кароль

Як говорить співачка – кожна дівчина мріє бути красивою, стрункою і, звичайно – спортивної та підтягнутою. Ці 5 вправ, для виконання яких потрібна звичайна лавочка, допомагають Тіні зберегти фігуру.

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1. Випад ноги з боку в бік з присіданням на лавці

Випад ноги з боку в бік з присіданням на лавці / Фото: instagram.com/_fantina

Спина в цій вправі повинна бути рівна, виконується по 10 разів на кожну ногу. На відпочинок між повторами дається 1 хвилина, а всю вправу слід повторити 3 рази.

2. Планка з поворотом тулуба + діагональне скручування

Повторювати вправу слід 20 разів, відпочивати 1 хвилину, а весь комплекс з поворотами – повторити 3 рази. Не забувайте тримати спину рівною і рівномірно дихати.

У цій вправі коліно торкається протилежного ліктя / Фото: instagram.com/_fantina

У цій вправі важливо торкатися коліном протилежного ліктя, при цьому продовжуючи тримати спину рівною.

Руки тримайте рівно, повторіть кожен рух по 20 разів / Фото: instagram.com/_fantina

Коли виводите руку вгору – дивіться на неї і тримайте рівну лінію рук.

3. Нахилення тулуба на одній нозі вперед + випад ноги назад.

Нахили виконуються на одній нозі вперед + випад ноги назад / Фото: instagram.com/_fantina

Відпочивати між зміною рухів слід 1 хвилину, зберігайте рівну поставу.

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Тримайте опорну стопу повністю на землі / Фото: instagram.com/_fantina

Не забувайте про рівну спину, виконується по 10 разів на кожну ногу, повторити весь комплекс слід 3 рази.

4. Зворотні віджимання від лавки

Зворотні віджимання від лавки робляться з рівною спиною / Фото: instagram.com/_fantina

Теж виконуються біля лавочки: повторити слід 15 разів, а відпочивати між повторами – 1 хвилину,

Ноги тримайте зігнутими під кутом 90 градусів / Фото: instagram.com/_fantina

Весь комплекс вправ повторюється 3 рази.

5. Виведення ноги убік-вгору + присідання

Тримайте стопи на землі при виведенні ноги / Фото: instagram.com/_fantina

Цей комплекс складніший, тому відпочивати між повторами вправ можна 2 хвилини.

Тримайте "верхню" ногу на одне лінії з вашим тазом / Фото: instagram.com/_fantina

Всього повторити комплекс рекомендується 20 разів. Для таких вправ вам не потрібно йти в спортзал, можна робити їх у власному дворі чи на спортивному майданчику.

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