Как сохранить фигуру стройной: ТОП-5 упражнений от Тины Кароль

Приседания на лавочке, планка и наклоны, которые можно выполнять на улице, помогут оставаться стройной. Так говорит Тина Кароль и делится любимыми упражнениями

Тина Кароль показала 5 упражнений, как сохранить фигуру стройной / Фото: Коллаж: Сегодня

Короткие тренировки полезнее, чем отсутствие спорта в вашей жизни: говорит народная артистка Украины Тина Кароль. Оставаться всегда подтянутой и стройной помогут 5 упражнений, которыми селебрити поделилась со своими фанами: полное видео опубликовано в инстаграм "Тина Кароль. Офиц.фан-клуб".

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август полезнее и интереснее.

Какие упражнения рекомендует Тина Кароль

Как говорит певица – каждая девушка мечтает быть красивой, стройной и, конечно – спортивной и подтянутой. Эти 5 упражнений, для выполнения которых нужна обычная лавочка, помогают Тине сохранить фигуру.

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1. Выпад ноги из стороны в сторону с приседанием на лавке

Спина в этом упражнении должна быть ровная, выполняется по 10 раз на каждую ногу.

Выполняя выпады, держите спину ровно / Фото: instagram.com/_fantina

На отдых между повторами дается 1 минута, а все упражнение следует повторить 3 раза.

2. Планка с поворотом туловища + диагональное скручивание

Повторять упражнение следует 20 раз, отдыхать 1 минуту, а весь комплекс с поворотами – повторить 3 раза. Не забывайте держать спину ровной и равномерно дышать.

В этом упражнении колено касается противоположного локтя / Фото: instagram.com/_fantina

В этом упражнении важно касаться коленом противоположного локтя, при этом продолжая держать спину ровной.

Руки держите ровно, повторите каждое движение по 20 раз / Фото: instagram.com/_fantina

Когда выводите руку вверх – смотрите на нее и держите ровную линию рук.

3. Наклонения туловища на одной ноге вперед + выпад ноги назад.

Наклоны выполняются на одной ноге вперед + выпад ноги назад / Фото: instagram.com/_fantina

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Отдыхать между сменой движений следует 1 минуту, сохраняйте ровную осанку.

Держите опорную стопу полностью на земле / Фото: instagram.com/_fantina

Не забывайте про ровную спину, выполняется по 10 раз на каждую ногу, повторить весь комплекс следует 3 раза.

4. Обратные отжимания от лавочки

Обратные отжимания от лавочки делаются с ровной спиной / Фото: instagram.com/_fantina

Тоже выполняются возле лавочки: повторить следует 15 раз, а отдыхать между повторами – 1 минуту,

Ноги держите согнутыми под углом 90 градусов / Фото: instagram.com/_fantina

Весь комплекс упражнений повторяется 3 раза.

5. Выведение ноги вбок-вверх + приседания

Держите стопы на земле при выведении ноги / Фото: instagram.com/_fantina

Этот комплекс более сложный, поэтому отдыхать между повторами упражнений можно 2 минуты.

Держите "верхнюю" ногу на одно линии с вашим тазом / Фото: instagram.com/_fantina

Всего повторить комплекс рекомендуется 20 раз. Для таких упражнений вам не нужно идти в спортзал, можно делать их в собственном дворе или на спортивной площадке.

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